Los bonos en dólares de Volcan, que ha enfrentado dificultades con pérdidas consecutivas en medio de una caída en los precios del zinc, se transaron por última vez en cerca de 53 centavos, lo que generó una pérdida de 33% para los inversionistas durante el año pasado, según datos de Trace. Eso se compara con una ganancia de 7.2% en un índice regional de crédito para empresas.

Hace poco, la calificación crediticia de la firma peruana fue rebajada aún más a CCC-, antes de lo que las agencias calificadoras esperan que sea un proceso “similar a un default”. El jueves dijo que estaba “explorando alternativas” con respecto a su préstamo sindicado y deuda con vencimiento en 2026.

Las obligaciones de Volcan para 2024 y 2025 ascienden a US$ 105 millones y US$ 160 millones, respectivamente, frente a los US$ 55 millones en efectivo que mantiene en el balance, según Fitch Ratings. En abril, la compañía debe realizar un pago de US$ 35 millones en su préstamo sindicado, dijo Moody’s Investors Service.

“Un canje forzoso es una posibilidad probable”, dijo Bevan Rosenbloom , analista de crédito sénior de la firma de banca de inversión Seaport Global Holdings LLC.

“No creo que Volcan sea una empresa insolvente, simplemente tiene pasivos mal administrados y no tiene suficiente efectivo”, dijo Rosenbloom . Hizo referencia a los comentarios de la empresa, que señalan que la mayoría de los activos de Volcan se encuentran libres de carga.

El zinc actualmente cotiza en alrededor de US$ 2,300 la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, aproximadamente la mitad de su máximo de 2022.

Bonos de Volcan caen nuevamente a mínimos casi récord | Los bonos con vencimiento en 2026 caen porque los operadores temen una dura reestructuración

El año pasado, la compañía firmó un acuerdo con Glencore para conseguir hasta US$ 25 millones en pagos anticipados para producción futura. Volcan planea vender activos no esenciales, como centrales hidroeléctricas y su participación en la chilena Cemento Polpaico SA, pero no ha podido renovar una línea de crédito que expiró en noviembre.

No está claro cuánto podría generar Volcan con las posibles ventas de activos, según Moody’s. Volcan dijo en un comunicado enviado por correo electrónico a Bloomberg que está avanzando con la venta de activos no esenciales. La compañía declinó hacer comentarios sobre el resultado de sus conversaciones con tenedores de bonos y bancos sindicados, y dijo que no espera que las operaciones diarias se vean afectadas.

Volcan indicó que publicará sus resultados del cuarto trimestre el jueves.

Desavenencias entre Glencore —que posee el 55% de las acciones con derecho a voto de Volcan— y otros accionistas han aumentado la incertidumbre, lo que dio paso al nombramiento de una nueva dirección en 2023.

Analistas de Fitch como Héctor Collantes escribieron este mes en una nota que la disputa entre los accionistas ha acelerado su situación actual y ha resultado en su incapacidad para abordar sus necesidades de refinanciamiento. Las desavenencias pueden complicar y limitar aún más las opciones y decisiones de la empresa en el futuro, agregaron los analistas.

Glencore declinó hacer comentarios.