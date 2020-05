El grupo japonés SoftBank Group Corp informó de una sorprendente pérdida de US$ 18,000 millones de su fondo Vision Fund, que empujó al conglomerado de Masayoshi Son a una pérdida récord y puso de relieve lo profundo que ha golpeado la crisis a las empresas en su cartera.

El desastroso déficit operativo de 1.9 billones de yenes (US$ 18,000 millones) de Vision Fund, que es respaldado por Arabia Saudita, incluyó pérdidas de casi US$ 10,000 millones en la empresa de oficinas compartidas WeWork y de Uber Technologies Inc, lo que se tradujo para SoftBank en su peor pérdida anual, de 1.4 billones de yenes.

Son, que ha sido presionado por el fondo de cobertura de Elliott Management para que recompre acciones y mejore la administración, dijo que SoftBank obtendría 1.25 trillones de yenes por su participación en el Grupo Alibaba de China .

“El coronavirus es una crisis sin precedentes”, dijo un notablemente abatido Son en una presentación de resultados, comparándolo con la Gran Depresión.

Mucho más apagado que de costumbre, Son dijo que algunos de sus unicornios tecnológicos habían caído “en el valle del coronavirus”.

“Creo que algunos de ellos atravesarán el valle”, añadió, de pie junto a una diapositiva que representaba un unicornio de dibujos animados cayendo en un agujero mientras un unicornio alado solitario escapaba hacia el otro lado.

La crisis ha sumergido la cartera del Vision Fund, con una inversión de US$ 75,000 millones en 88 empresas de nueva creación que se valoraban en US$ 69,600 millones a finales de marzo. El fondo de US$ 100,000 millones ya había tenido dos trimestres consecutivos de pérdidas antes de que el brote le golpeara.

SoftBank registró una pérdida de US$ 7,500 millones en otras inversiones tecnológicas, que atribuyó principalmente al impacto económico causado por el virus. El brote ha exacerbado los problemas subyacentes en muchas de sus apuestas en empresas de nueva creación.