Según una demanda presentada ante un tribunal federal de Manhattan, autoridades antimonopolio alegan que Visa, el cual gestiona más del 60% de las transacciones de débito en Estados Unidos, celebró una serie de acuerdos por los que penalizaba a comerciantes que trataban de utilizar alternativas y pagaba a posibles rivales para que se mantuvieran fuera del mercado.

Visa es la mayor red de pagos en Estados Unidos y recauda unos US$ 7,000 millones anuales en comisiones tanto por transacciones de débito como por transacciones “sin tarjeta”, en las que los clientes utilizan su número de tarjeta de débito en internet o en aplicaciones, según la denuncia.

El Departamento de Justicia dijo que en sus acuerdos con comerciantes, Visa impuso una estructura de precios que esencialmente les obligaba a encaminar todas las transacciones de débito a través de su red o enfrentarse a fuertes sanciones. Visa también habría negociado acuerdos con empresas como PayPal Holdings Inc, Apple Inc y Block Inc, las cuales estaban desarrollando productos que habrían desafiado su dominio sobre las redes de pago, pagándoles cientos de millones de dólares para que se mantuvieran fuera del mercado, dijo la agencia.

Las acciones de Visa caían un 5% a las 3:16 p.m. en Nueva York.

Representantes de Visa no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Después de Visa, los operadores de redes de débito más importantes de Estados Unidos son Mastercard Inc. y Discover Financial Services. Otros operadores menores son NYCE de Fidelity National Information Services Inc., STAR de Fiserv Inc. y Accel.

Ley Dodd-Frank

La denuncia del Departamento de Justicia alega que la conducta ilegal de Visa comenzó en 2012 como respuesta a la Ley Dodd-Frank que el Congreso aprobó a raíz de la crisis financiera. La ley obligaba a los emisores de tarjetas —que suelen ser bancos— ofrecer al menos dos redes de débito independientes para aumentar la competencia y dar más opciones a los comerciantes. También fijaba límites a las comisiones que los bancos exigen a los comercios para aceptar tarjetas de débito, aunque la ley no limitaba las comisiones que las propias redes de débito cobran por procesar las transacciones.

Preocupada por la mayor competencia y su efecto en su posición dominante en el mercado de débito, Visa empezó a exigir a los comercios que suscribieran acuerdos con costosas condiciones. El Departamento de Justicia alegó que la empresa cobraba a los comerciantes importantes comisiones por las transacciones a menos que enviaran la gran mayoría de ellas a Visa, en cuyo caso obtendrían un descuento. La estructura de comisiones les obligaba a enviar la mayoría de las transacciones al gigante de los pagos, dejando fuera a las redes más pequeñas, según la denuncia.

Visa también intentó impedir el desarrollo de nuevas tecnologías que permitieran a los consumidores eludir su red al comprar por internet. La pelea más visible se produjo con PayPal, que inicialmente animaba a los usuarios a vincular sus cuentas corrientes para pagar artículos en línea. En 2016 PayPal se comprometió a dejar de animar a los usuarios de tarjetas Visa a vincular sus cuentas bancarias y prometió ofrecer el uso de tarjetas de débito “como una opción de pago clara y equitativa durante la inscripción y los pagos posteriores”. A cambio, Visa dijo que recortaría algunas de las comisiones que cobra a PayPal.

Visa llegó a acuerdos similares con Apple Pay, el monedero digital en los iPhones y que permite el uso de tarjetas de débito y crédito para pagos móviles. También tenía un acuerdo similar con Block, la empresa fintech antes conocida como Square, que también gestiona la plataforma de pagos al consumidor Cash App.

Años de investigación

La demanda del Departamento de Justicia es la culminación de una investigación de varios años sobre las prácticas comerciales de Visa, nacida a raíz de la fallida adquisición de la empresa de infraestructuras de tecnología financiera Plaid Inc. en 2021. También es el último caso en el que las autoridades antimonopolio alegan que una empresa dominante utilizó contratos restrictivos para ahogar la innovación.

Los representantes de Block, Apple y PayPal no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios. Plaid declinó hacer comentarios.

El mes pasado, un juez federal de Washington determinó que Google, de Alphabet Inc, violó las leyes antimonopolio al pagar US$ 26,000 millones a empresas para garantizar que su motor de búsqueda fuera la opción predeterminada en teléfonos inteligentes y navegadores web. El Departamento de Justicia alegó que esos acuerdos de exclusividad impedían que buscadores rivales obtuvieran los usuarios y los datos necesarios para crecer. Del mismo modo, el Departamento de Justicia demandó en mayo a Live Nation Entertainment Inc. alegando que su división de venta de entradas Ticketmaster utilizaba contratos exclusivos a largo plazo para obligar a los locales a utilizar su tecnología.

El asunto es Estados Unidos contra Visa, 24-cv-07214 Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York (Manhattan).