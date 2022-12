El presidente de la Asociación de Comerciantes de Polvos Rosados, Omar Camarena, señaló que en en diciembre de 2019 la facturación bordeó los S/ 4 millones, y este mes, finalmente, lograrían alcanzar la misma cifra. Esta proyección se justifica en una importante adquisición de celulares, computadoras, ropa, calzado, juguetes y demás productos que ofrece el local comercial.

“Tenemos clientela que viene de provincia y también de turistas de Estados Unidos o Europa, claro, en un porcentaje mínimo. Ellos buscan productos nacionales tipo chompas y otros, cuya fabricación en nuestro territorio es muy preciada”, anotó.

En esa línea, el representante sostuvo que el ticket de gasto promedio es de S/ 1,000 por compra, mientras que, en el 2019, este monto variaba entre S/700 u S/800. No obstante, resaltó que las cifras no necesariamente están vinculadas a un volumen similar, considerando los efectos de la inflación que atraviesa el país.

Además, también destacó el papel que cumple el comercio electrónico, que actualmente representa el 20% de las ventas del centro comercial. “Las tiendas poco a poco han ido implementando este sistema, igual que sus servicios delivery. No obstante, no han dejado de lado la actividad presencial, que sigue siendo la que se lleva la mayor parte de las transacciones”, afirmó el portavoz de los comerciantes, quien dijo que las ventas hoy se encuentran a un 70% del 2019.

Alquileres

Los dos locales de Polvos Rosados albergan a un aproximado de 400 tiendas, pero tras la pandemia, la desocupación alcanzó a un 20% de estos locales debido a inconvenientes que tenían los arrendatarios para cumplir con los alquileres. Este panorama hoy en día se ha corregido, encontrándose el centro comercial a un 100% de su ocupación.

“Los precios de los alquileres se han mantenido y eso ayudó a que los interesados apuesten por un lugar en este local comercial. No se trata de arriendos por temporada navideña, sino desde hace unos meses ya se ha logrado equilibrar la ocupación, lo que también mantiene más tranquilos a los dueños”, enfatizó Camarena.

En la previa, el empresario detalló que en el local conocido como el Nuevo Polvos Rosados hay 220 locales de entre 7 y 9 metros cuadrados, cuyo alquiler promedio es de US$ 2,000 a US$ 3,000 anuales; mientras que en el tradicional Polvos Rosados el alquiler es superior, con cifras de US$ 7,000 a US$ 10,000 anuales.

