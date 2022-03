El repunte de las ventas a doble dígito de las compañías líderes en el cuarto trimestre del 2021, y de sus respectivas ganancias a un ritmo de hasta 3 dígitos, apuntalaron la recuperación de sus resultados financieros a niveles prepandemia, e impulsaron hasta alcanzar niveles récords.

Las ventas de las 100 empresas top que listan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) subieron de US$ 9,469 millones a US$ 11,649 millones entre el cuarto trimestre del 2020 e igual período del 2021, es decir, alcanzaron un aumento de 23% en promedio, mientras que sus ganancias treparon de US$ 1,128 millones a US$ 2,067 millones, lo que representó un saltó de 83%.

Esas cifras de ventas y utilidades trimestrales no se habían registrado en los últimos 10 años. La razón principal de tal impulso responde a la confluencia de la subida de los precios internacionales de las materias primas a nivel global, en particular de los minerales y el petróleo, que gatillaron los ingresos y ganancias de las empresas mineras y de hidrocarburos. Además, la reactivación de la construcción también “jaló” al alza a las firmas cementeras y metalúrgicas, principalmente.

En términos financieros, el 2021 fue un año positivo para las compañías líderes, aun cuando el contexto político no fue el más favorable. Las ventas anuales de las top 100 crecieron 36% al pasar de US$ 30,717 millones a US$ 41,662 millones entre el 2020 y 2021, mientras las utilidades se triplicaron al pasar de US$ 2,319 a US$ 7,209 millones. Lo que dejó en evidencia, una vez más, la fuerte correlación entre los resultados económicos agregados del país y la cotización internacional del cobre.

Empresas representativas

Southern Perú reportó una ganancia neta de US$ 481.3 millones en el cuarto trimestre del 2021, comparada con una ganancia neta de US$ 308.6 millones en el cuarto trimestre de 2020, mientras su ganancia neta en todo el año 2021 fue de US$ 1,612.7 millones comparada con US$ 790.2 millones en el 2020.

En esa misma línea, el resultado de la cuprífera Cerro Verde del cuarto trimestre del año 2021 mostró una utilidad neta de US$ 381.7 millones frente a los US$150.6 millones de similar período del 2020. Por su parte, Volcan informó que sus ventas antes de ajustes aumentaron 52.1%, pasando de US$ 173.8 millones en el cuarto trimestre del 2020 a US$ 264.5 millones en igual período del 2021, como consecuencia del incremento de la producción y los mejores precios de los metales base.

Petroperú informó que al término de diciembre 2021 obtuvo una utilidad de US$ 106.3 millones, con lo que revirtió la pérdida registrada a diciembre 2020 de US$ 67.3 millones

En el rubro de alimentos, si bien la demanda creció en el cuarto trimestre, las mayores cotizaciones de las materias primas y combustibles a nivel internacional, jugaron en contra de los resultados de la principal compañía de ese sector, que es Alicorp.

Particularmente, la referida empresa reportó pérdidas antes de impuestos al cierre del cuarto trimestre del 2021 de S/ -326 millones, mientras que en el cuarto trimestre del 2020 tuvo una ganancia antes de impuestos de S/101 millones.

El sector retail fue otro que logró un gran repunte al elevar en 62% sus ventas en el cuarto trimestre y en 151% sus ganancias, por la estacionalidad de las ventas en la campaña navideña y por el restablecimiento gradual de los aforos a los establecimientos comerciales.

La rentabilidad patrimonial promedio anual de las empresas líderes de la BVL subió de 5% en el 2020 a 16% en el 2021.

Endeudamiento patrimonial

Deudas. El índice de endeudamiento patrimonial promedio de las top 100 subió de 0.87 en el 2020 a 1.01 en el 2021, lo que implica que ahora las deudas en conjunto son iguales al patrimonio del conglomerado de empresas, es decir, todo su patrimonio está comprometido en el pago de deudas a terceros.