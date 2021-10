United Airlines Inc. dijo que está gastando alrededor de US$ 1.4 millones quincenalmente para proporcionar licencia pagada a los pilotos no vacunados porque sus colegas “se niegan a arriesgar su seguridad” volando con ellos.

La aerolínea reveló la cifra el viernes por la noche en una presentación en un tribunal federal en Fort Worth, Texas.

United está pidiendo al juez de distrito de Estados Unidos Mark Pittman que no extienda una orden de restricción temporal que impuso a principios de este mes sobre el mandato de vacunación que la aerolínea anunció en agosto para todos los empleados estadounidenses.

La orden de Pitman , que significa que United no puede dar licencia sin goce de sueldo a los trabajadores no vacunados por razones religiosas o médicas, está causando un daño financiero “irreparable” y no debe extenderse, dijo United.

Los demandantes quieren que se bloquee el mandato mientras se lleva a cabo la batalla judicial. United sostiene que nunca recuperará el dinero que está gastando incluso si gana el caso, mientras que los pilotos obtendrían “compensaciones monetarias y por antigüedad de forma retroactiva si finalmente prevalecen sobre los méritos”.

Si bien el costo citado en la presentación es relativamente pequeño para una empresa del tamaño de United, la industria de las aerolíneas todavía está luchando contra las secuelas de la pandemia que devastó su negocio en el 2020.

La compañía anunció una pérdida de más de US$ 7,000 millones el año pasado debido a que el tráfico aéreo prácticamente se detuvo.