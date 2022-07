El negocio de almacenamiento en la nube de Amazon.com Inc. se dirige a tener un valor de US$ 3 billones, casi el triple de lo que vale actualmente toda la compañía en el mercado de valores, según un analista de Redburn Ltd.

La unidad, Amazon Web Services (AWS), es tan poderosa que la compañía podría decidir en algún momento separarla de la enorme operación minorista en línea, que tiene un crecimiento más lento, escribió el analista Alex Haissl en un informe de 128 páginas que inicia la cobertura de la industria de la computación en la nube. El experto no dijo cuándo la compañía podría alcanzar el valor de US$ 3 billones. “Es posible que separar AWS no esté en discusión por ahora, pero si continúa ampliándose la brecha entre su desempeño y el de otras partes de la empresa, podría estar en discusión más adelante”, escribió Haissl, que estuvo a cargo de investigación automotriz en Berenberg y Credit Suisse Group AG y que comenzó su carrera como oficial de policía en Viena. Haissl recomienda comprar acciones de Amazon y estima que la acción alcanzará los US$ 270 el próximo año, el objetivo más alto en Wall Street y un 150% por encima del precio de cierre del martes. Además, entregó una recomendación de compra para Microsoft Corp., una neutral para Snowflake Inc. y tiene una recomendación de venta para MongoDB Inc. Los ingresos de Amazon Web Services aumentaron un 37% a US$ 18,400 millones en el primer trimestre, pese a que el negocio central de comercio electrónico de la compañía experimentó una disminución en las ventas. “No hay forma de endulzar el débil desempeño” del comercio minorista en línea, dijo. La unidad en la nube de Amazon está mejor posicionada que rivales operados por Microsoft y Alphabet Inc. porque tiene menores costos y mejor tecnología, escribió Haissl. Amazon Web Services representa menos del 20% de los ingresos de Amazon, pero contribuirá con todas sus ganancias este año, señaló.