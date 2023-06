La aerolínea low cost Ultra Air no pudo afrontar con suficiencia el proceso de reorganización iniciado el 14 de junio del 2023 y este jueves inició su proceso de liquidación judicial por parte de la Superintendencia de Sociedades en Colombia.

De acuerdo con una nota de La República de Colombia, la compañía tenía la opción de poder reestructurar sus deudas, para pagar a los acreedores y tener la posibilidad de volver a operar en el mercado aéreo colombiano.

No obstante, aerolínea informó que no cuenta con las capacidades para continuar funcionando, pues no pudo concretar los acuerdos de financiamiento. Por ello se comenzará este proceso de liquidación de acuerdo a lo estipulado en la Ley 1116 del 2006.

Expertos ya había expresado anteriormente su poco optimismo a los procesos de reestructuración a los que habían ingresado tanto Ultra Air como Viva Air, pues si la situación parecía estar complicada para Viva, en el caso de Ultra Air era mucho más complicado.

Con esta noticia, el sector low cost se va quedando sin representantes, ya que tras la salida de Viva el mercado se quedó con un vacío de 20.5%. A este, se le sumarían 7.3% de Ultra, lo que significaría que el sector quedaría con 27.8% menos de oferta.

Cabe anotar, que hasta el 16 de junio la aerolínea tenía una cuenta pendiente por pagar de US$8 millones a Bancolombia y otros US$14 millones en cuentas por mora. Por esto mismo, se entró a un proceso de reestructuración del cual Ultra no pudo salir.

