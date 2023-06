Su CEO regional, Estuardo Ortiz, afirmó que la compañía transportó más de 1.1 millones de pasajeros en sus rutas domésticas al cumplir el 14 de junio del 223 su primer año de operación local, cuando la meta inicial apuntaba a 1 millón. Así, tomó 11% del mercado y se convirtió en el tercer jugador en el país.

“El equipo de JetSmart ha sido clave para desplegar la flota y abrir rutas, y el apoyo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y autoridades. La oferta de vuelos a precios bajos fue bien recibida”, comentó a Gestión, tras indicar que ya operan 10 rutas domésticas.

Sin embargo, también ve espacio de crecimiento en trayectos internacionales. Por la posición geográfica del Perú y el rango máximo de vuelo de sus aeronaves, la “low cost” planea conectar varios mercados con rutas desde y hacia este país.

De esa manera, afirmó que Lima será uno de sus “hubs” o bases de operaciones en Sudamérica, pero además miran alternativas similares en Perú fuera de la capital.

“Arequipa tiene potencial (para una base de operaciones). Los mercados se van construyendo paulatinamente como en Chile, donde tenemos una base en el sur, en Concepción, costó tiempo y hoy es una realidad. Lo mismo sucederá en Perú”, manifestó, tras estimar que Cusco también podría ser una base de operación.

LEA TAMBIÉN: JetSmart pone foco en Arequipa como estrategia para crecer en Perú

Sin embargo, reconoció que los problemas de infraestructura en los aeropuertos de Lima y otras regiones -restricciones a vuelos nocturnos- limitan un desarrollo más rápido. Hoy, JetSmart opera dos vuelos desde Lima a Santiago y Buenos Aires, y uno de Arequipa a la capital chilena (sujeto a cambios por estacionalidad).

Más rutas locales e internacionales

Consultado por la expansión de las rutas, Ortiz adelantó que en julio anunciarán nuevos destinos. En el mercado doméstico, anticipó que la apuesta por vuelos interregionales (sin pasar por Lima) se mantendrá.

Hacia el exterior, recordó que ya tienen la luz verde para volar a Colombia, Bolivia y Ecuador. De esos destinos, algunos se activarían en el segundo semestre del 2023.

De otro lado, el ejecutivo indicó que el acuerdo regional de código compartido con American Airlines se hará efectivo en Perú en el cuarto trimestre del 2023. De esa manera, la “low cost” sudamericana se convertirá en un nuevo jugador en las rutas a Estados Unidos.

Dicho acuerdo se inició este mes en Chile, continuará con Perú y luego se pondrá en marcha en Argentina.

Proyecciones y desafíos

Al cierre del 2023, JetSmart apunta a duplicar el número de pasajeros transportados en Perú, a 2 millones. Asimismo, planea seguir incrementando la flota local, que hoy comprende cuatro aeronaves.

En el plan regional hacia el 2028, Ortiz recordó que la meta es operar con 100 aviones, incluyendo a Perú. Sin embargo, admitió que la expansión en este país no está libre de desafíos, aun cuando los fundamentos macro económicos hayan ayudado a atenuar el impacto de la inflación.

Y es que, a los retos de infraestructura, se suma la inquietud por eventuales subidas de tasas aeroportuarias en el aeropuerto de Lima tras la construcción del nuevo terminal y la discusión de normativas que podrían elevar el precio de los tickets.

En particular, consideró que propuestas como el dictamen aprobado en el Congreso de la República para prohibir el cobro por elección de asiento y equipaje de cabina de hasta 10 kg podría subir las tarifas en US$ 10 o US$ 20. “Entiendo -el espíritu de- la norma, pero sería perjudicial en término de precios”, anotó.

Sin nuevas intenciones de compra

Tras la cancelación de sus propuestas de compra de Viva -que operaba en Perú- y Ultra Air, JetSmart no vislumbra nuevas opciones de adquisición. Al respecto, Ortiz precisó que la intención respondió a oportunidades coyunturales que ya no están latentes.

Así, la prioridad en el plano internacional será la certificación de JetSmart como aerolínea local en Colombia hacia fines del presente año.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí.