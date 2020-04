Exxon Mobil Corp dio marcha atrás a un plan multianual de inversión en esquisto, gas natural licuado y producción petrolera en aguas profundas y recortará en 30% su gasto previsto en capital este año por el declive de la demanda y de los precios del crudo durante la crisis del coronavirus.

Las compañías petroleras están revirtiendo en un promedio de 20% sus incrementos en gasto y producción para el 2020, mientras los países limitan los viajes aéreos, ordenan a las empresas que cierren sus puertas e instan a los residentes a quedarse en casa para frenar la propagación del virus.

En un doble revés a los productores, los precios del crudo se han hundido casi 60% este año y la demanda de combustibles está cayendo con fuerza.

“No habíamos visto nada como lo que estamos viviendo hoy”, dijo el presidente ejecutivo, Darren Woods , cuando Exxon detalló sus recortes de gasto, la última de las grandes petroleras que adopta esta vía.

El mayor productor petrolero estadounidense, que prometió el mes pasado rebajas “ significativas ” del gasto, fijó la inversión en capital para el 2020 en US$ 23,000 millones y podría bajarlo más si es necesario, señaló.

Con anterioridad, esperaba gastar hasta US$ 33,000 millones e invirtió US$ 26,000 millones el año pasado.

La compañía no adoptó acciones en lo referente al dividendo de sus accionistas, algo que estaba siendo mirado en detalle por los analistas. El año pasado destinó US$ 14,800 millones en pagos a sus accionistas.

Woods indicó que la firma tenía previsto gastar entre US$ 30,000 millones y US$ 35,000 millones en los próximos años, pero el gasto en el 2021 podría reducirse también.

El recorte de 30% de Exxon en sus planes de gasto supera al de pares como BP PLC, Chevron Corp, Royal Dutch Shell PLC y Saudi Aramco, con reducciones de entre 20% y 25%.

Las rebajas anunciadas por nueve grandes petroleras ascienden a una cifra combinada de US$ 38,000 millones, o un descenso de 22% desde sus planes iniciales de gasto por US$ 175,000 millones. En total, sus proyectos de gasto se han visto reducidos en US$ 54,000 millones.