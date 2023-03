Los ejecutivos de UBS han dicho a sus homólogos de Credit Suisse que prefieren reforzar selectivamente su propio banco de inversión y deshacerse de las operaciones más arriesgadas, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato porque la revisión acaba de comenzar y no se han tomado decisiones finales.

En las conversaciones iniciales, el banco adquirente mostró poco interés en continuar el esfuerzo previsto de una escisión de CS First Boston que crearía un nuevo competidor, dijeron las personas.

Todo esto significa que el sueño de Klein de dirigir un nuevo banco de inversión bajo la renovada marca CS First Boston parece cada vez más improbable. Aun así, algunos empleados de Credit Suisse mantienen la esperanza de que Klein y el jefe de banca, David Miller, puedan elaborar un plan alternativo, según estas personas.

Algunos ejecutivos se han puesto en contacto con posibles pretendientes para el banco de inversión, incluida la japonesa Mizuho Financial Group Inc., para generar un interés que luego podrían presentar a UBS, dijeron las personas.

Portavoces de UBS, Mizuho y Klein declinaron hacer comentarios. Los representantes de Credit Suisse no devolvieron llamadas en busca de comentarios.

El incipiente plan de First Boston de Credit Suisse se vio afectado por la crisis de confianza del banco suizo y su adquisición de emergencia. El proyecto había captado la atención de Wall Street por tratarse de una escisión sin precedentes en las finanzas modernas y un modelo de negocio poco común que incluía una práctica de asesoramiento tipo boutique con la necesidad de un mayor balance para respaldar su unidad de financiación apalancada. Klein había prometido una estructura de tipo asociativo que recordaba una época anterior y daba a las estrellas del negocio una participación en los beneficios.

Los comentarios del presidente de UBS, Colm Kelleher, en una rueda de prensa celebrada el domingo, en la que afirmaba que UBS planeaba reducir el tamaño del banco de inversión combinado, despertaron cierta esperanza entre el personal de Credit Suisse de que su rival pudiera estar abierto a la idea de la escisión, sobre todo porque incluía un negocio de financiación apalancada más arriesgado.

Pero los comentarios de Kelleher pueden haber estado más dirigidos a las operaciones de negociación de su rival suizo. Y a medida que las discusiones entre los líderes empresariales se iniciaron el lunes, esas esperanzas comenzaron a desvanecerse, dijeron las personas.

UBS está especialmente interesado en asesores bancarios en Estados Unidos y en aquellos que trabajen en sectores destacados como el tecnológico, así como en algunos equipos regionales, según algunas de las personas consultadas, lo que encajaría con el actual enfoque de la firma en trabajos de asesoramiento ligeros en capital.

Los ejecutivos de UBS también mostraron poco interés en completar un acuerdo para comprar la boutique de Klein, dijeron las personas. El veterano negociador, que impulsó la escisión como miembro de la junta directiva de Credit Suisse y luego fue nombrado director ejecutivo designado de la empresa, acordó recientemente vender The Klein Group al banco en una operación de US$ 210 millones que aún no se ha cerrado.

Y cualquier intento de salvar el plan se enfrentaría a importantes obstáculos. Arabia Saudita había estado evaluando invertir en CS First Boston, pero acaba de perder más de US$ 1,000 millones en cuestión de meses en su participación en Credit Suisse que Klein ayudó a organizar. Y las medidas para separar jurídica y operativamente el negocio no habían hecho más que empezar.

No cabe duda de que Klein ha logrado varias hazañas en su carrera de varias décadas. El “rainmaker” desempeñó un papel clave en la cotización récord de Saudi Aramco, la mayor petrolera del mundo, y supervisó varias megaoperaciones durante su etapa en Citigroup Inc.

Credit Suisse dijo el año pasado que tenía un compromiso de US$ 500 millones de un posible patrocinador en CS First Boston, pero nunca ha dicho quién es el inversionista. El director ejecutivo, Ulrich Koerner, dijo la semana pasada que la empresa estaba estudiando una posible oferta pública inicial para el negocio en 2025 y que tenía varios interesados en convertirse en inversionistas.

La escisión había sido una pieza central de la reestructuración de la atribulada entidad crediticia suiza y un intento de proteger y hacer crecer sus negocios de banca de inversión más rentables, como el asesoramiento en fusiones y adquisiciones.