Sube como espuma y… pierde un tercio. Cuando finalmente Elon Musk pagó el año pasado US$ 44,000 millones por Twitter muchos pensaban que se venían cosas buenas para la firma del pajarito azul, y no precisamente por su promesa de restaurar la “libertad de expresión”. No. En lo que pensaban era en obtener más dinero.

Pero la realidad parece ser muy diferente: ahora, la red social vale un tercio de esa cifra. ¿Cómo?

Así es. Fidelity, una de las firmas que intervinieron en la operación de compra, calcula que su participación en Twitter tenía al final de abril un valor de US$ 6,500 millones, frente a los 19,700 millones que le atribuía el pasado octubre.

De ese modo, la estimación de ese fondo de inversión daría a Twitter una valoración de unos US$ 15,000 millones actualmente. Vendrán tiempos mejores… esperemos.

“Maturana” Musk: perder es ganar… ¡muchísimo!

Sin embargo, siguiendo la filosofía del extécnico de la Selección Colombia de fútbol Francisco Maturana, Musk no se preocupa porque sabe que “perder es ganar un poco”, o en su caso, ganar mucho, muchísimo.

Así se puede decir si le hace caso al más reciente recuento de Bloomberg Billionaires, según el cual Musk recuperó su muy privilegiada posición como la persona más rica del mundo.

Según ese listado, ahora tiene un patrimonio neto de US$ 192,000 millones, frente a “tan solo” los 187,000 millones del CEO de LVMH (Louis Vuitton y Dior), Bernard Arnault, con el que mantiene una pugna cabeza a cabeza desde hace meses por ver quién es el “chacho del paseo”, como se diría en Colombia.

Una noticia que igual está por confirmarse porque, según Forbes, las posiciones siguen intercambiadas desde que Arnault se encaramó al primer lugar en diciembre pasado. ¿Quién noqueara finalmente a su rival? Hagan sus apuestas.

Cálculos que duelen

Fidelity calcula que su participación en Twitter tenía al final de abril un valor de algo más de US$ 6,500 millones, frente a los 19,700 millones que le atribuía el pasado octubre, cuando Musk completó la adquisición de la compañía.

Así, la estimación del fondo -que figura en un documento en el que detalla sus inversiones- daría a Twitter una valoración de unos US$ 15,000 millones en la actualidad.

Musk, que compró Twitter el año pasado con la promesa de restaurar su visión de la “libertad de expresión”, ha introducido importantes cambios en el funcionamiento de la plataforma, unas modificaciones que han llevado a muchos anunciantes a retirarse o reducir su gasto publicitario en la red social.

La publicidad ha supuesto hasta ahora el grueso de los ingresos de la empresa, donde el magnate ha procedido a un enorme recorte de plantilla en medio de advertencias de una posible bancarrota si no se reducía el gasto.

En marzo, en un mensaje a los empleados, el propio Musk calculó que el valor de Twitter había caído a unos US$ 20,000 millones, menos de la mitad de los 44,000 que él pagó en octubre.

La valoración dada a conocer ahora por Fidelity -que se refiere a Twitter con el nuevo nombre de X Holdings que le ha dado Musk- es previa al último gran movimiento en la empresa: el nombramiento de Linda Yaccarino como nueva directora ejecutiva.

Musk, que había asumido ese puesto tras la compra, ha optado por una ejecutiva con gran experiencia en el ámbito publicitario para liderar las operaciones comerciales, mientras que él se centrará en el diseño de productos y nuevas tecnologías de la red social.

Con información de EFE

