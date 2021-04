Twitter Inc. sostuvo conversaciones en meses recientes para adquirir Clubhouse, la red social basada en audio que ha causado furor, según personas familiarizadas con el asunto.

Las compañías discutieron una posible valoración de aproximadamente US$ 4,000 millones para Clubhouse, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque el asunto es privado. Las discusiones ya no están en curso, y no está claro por qué se estancaron, agregaron las personas.

Un portavoz de Twitter declinó hacer comentarios. Un representante de Clubhouse no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Bloomberg News informó anteriormente esta semana que Clubhouse está en conversaciones para recaudar fondos de inversionistas en una ronda que valora el negocio en cerca de US$ 4,000 millones.

Después de que no se lograra continuar las conversaciones con Twitter, Clubhouse comenzó a explorar si tenía sentido recaudar financiamiento en esa valoración. La aplicación permite a los usuarios presentar sus propios programas de radio en línea.

Los oyentes pueden sintonizar para escuchar entrevistas o paneles de discusión y solicitar participar en chats en vivo.

Clubhouse fue creada apenas hace un año, pero ha contado con la presencia de algunos de los nombres más importantes en los negocios y Hollywood.

Las compañías de redes sociales establecidas han comenzado a trabajar rápidamente en sus propias versiones de Clubhouse, incluido Twitter. Facebook Inc. también está explorando una, y LinkedIn y Slack Technologies Inc. también han dicho que están trabajando en funciones similares para sus redes.

El competidor Twitter de Clubhouse, llamado Spaces, fue lanzado a fines del 2020, aunque todavía está en forma beta y no todos los usuarios pueden crear u organizar discusiones públicas.

El director ejecutivo, Jack Dorsey, es optimista sobre el potencial del audio como una nueva forma de interactuar en Twitter, y la compañía ha apostado durante mucho tiempo por el contenido en vivo a través de acuerdos de asociación y adquisiciones.