El director ejecutivo de Facebook Inc., Mark Zuckerberg, apoya la reforma de una ley estadounidense de décadas de existencia que limita la responsabilidad de las empresas de redes sociales por el contenido que sus usuarios publican en línea, mientras que Sundar Pichai de Google se mantuvo reacio a cualquier cambio en la protección legal.

Zuckerberg, en un testimonio preparado antes de una audiencia en la Cámara de Representantes el jueves, pidió que la protección de responsabilidad para las plataformas de internet esté condicionada a la existencia de sistemas para identificar y eliminar material ilegal.

Zuckerberg dirá a los representantes del Congreso que la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996 “se beneficiaría de cambios reflexivos para que funcione mejor para las personas, pero identificar un camino a seguir es difícil dada la cantidad de personas involucradas en la discusión, a veces por razones contradictorias, de que la ley está haciendo más daño que bien”.

Agregó que las plataformas “no deberían ser consideradas responsables si un contenido en particular evade su detección, eso no sería practicable para plataformas con miles de millones de publicaciones por día”.

Según la propuesta de Zuckerberg, un tercero determinaría si los sistemas de la compañía son lo suficientemente adecuados para manejar la detección entre la gran cantidad de publicaciones.

En sus comentarios preparados, Sundar Pichai, director ejecutivo de Alphabet Inc., señaló que se oponía a cualquier cambio en la ley. Reformarla o derogarla por completo “tendría consecuencias no deseadas, dañando tanto la libre expresión como la capacidad de las plataformas para tomar medidas responsables para proteger a los usuarios frente a los desafíos en constante evolución”.

En cambio, Pichai quiere que las compañías se centren en “desarrollar políticas de contenido que sean claras y accesibles”, como notificar a los usuarios si se elimina su publicación y darles formas de apelar tales decisiones.

Por su parte, el director ejecutivo de Twitter Inc., Jack Dorsey, defendió el manejo de la información errónea por parte de la compañía, incluida la aplicación de etiquetas a publicaciones engañosas sobre la vacuna y las elecciones.

Twitter ha prohibido permanentemente que el expresidente Donald Trump haga publicaciones y está solicitando comentarios sobre cómo manejar los casos de líderes mundiales que violan sus reglas, mientras que Facebook espera un veredicto de su junta de supervisión después de suspender la cuenta de Trump.

Dorsey advirtió que “la moderación de contenido de manera aislada no es escalable, y simplemente eliminar contenido no cumple con los desafíos de la internet moderna”.

Zuckerberg, Pichai y Dorsey testificarán ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de EE.UU. sobre la difusión de información errónea en línea después de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio.