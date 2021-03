Empresas







Dorsey, jefe de Twitter, vende su primer tuit por US$ 2.9 millones La imagen del mensaje “Configurando mi cuenta Twttr” (“Just setting up my twttr”), que Jack Dorsey publicó en marzo del 2006 y que estaba a la venta en la plataforma Valuables, fue adquirida por el empresario Sina Estavi, afincado en Malasia.