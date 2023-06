Como se recuerda, esta fue presentada en 2017 como una iniciativa privada por la española OHL. No obstante, su edificación jamás se concretó e incluso fue archivada el 2019. Uceda, que fue gestor de esta propuesta, busca ahora que se concrete, tomando en cuenta que ya hay tres firmas interesadas.

Uno de los grandes proyectos pendientes es el túnel La Molina-Miraflores. ¿En qué estado se encuentra esta obra?

Lamentablemente este proyecto fue archivado por la Municipalidad de Lima el 2019. Tras conversar con Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, y sus gerentes municipales (para retomarla), se va aprobar una ordenanza (municipal) dejando sin efecto su archivamiento. La ordenanza se va a emitir en dos meses. Con ello, el túnel se vuelve a poner en valor y se ahorra tres años de “permisología”.

¿Hay empresas interesadas?

En efecto. Hay tres constructoras extranjeras interesadas en el túnel y son de España, Portugal y China. Se hará bajo el mecanismo de Asociación Público Privado (APP), con un peaje a 30 años. La inversión estimada bordea los US$ 700 millones.

¿Cuál es el objetivo, que las obras empiecen este año o el próximo?

A mí me basta con poner la primera piedra. El principal interesado en el desarrollo de esta gran obra vial soy yo y le he contagiado esta actitud al alcalde de Lima. Esta obra no sólo conecta a cinco distritos, sino que va a estar acompañada de la autopista que une los distritos de La Molina, Pachacámac y Cieneguilla, conectándola con la zona sur.

¿Es la única obra vial para La Molina?

El gran problema de La Molina es la congestión vehicular, ya que es un distrito que tiene solo dos ingresos: por Javier Prado y por el Cerro Centinela. Si el vecino no sale antes de las 6.30 de la mañana, se puede demorar hasta dos horas en ir hasta San Isidro o Miraflores por cualquiera de estas vías. A la par del túnel La Molina-Miraflores, se va a construir un viaducto por la avenida Separadora Industrial, que pase por la avenida Los Quechuas y se tenga acceso hasta la Canadá. Posiblemente se realice como obra pública por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC).

Respecto a iniciativas privadas, en La Molina se van a desarrollar dos centros comerciales, uno de Parque Arauco y otra de Cencosud. ¿En qué estado se encuentran?

Cuando inicie la gestión municipal, no se le otorgó licencia de funcionamiento al mall de Cencosud. Lamentablemente, algunos empresarios están acostumbrados a construir primero y pedir permiso después. En el caso de Cencosud, no tenía un estudio de impacto vial, que es vital. Este centro comercial está en la avenida Raúl Ferrero, que es una pista con dos carriles, imagínese el tráfico que se va armar, si ya ahora tenemos este problema.

¿Ya cuentan con licencia de funcionamiento en el caso de Cencosud?

Aún no, pero estamos a punto de dársela. Tras largas conversaciones, nos hemos puesto de acuerdo y están cumpliendo con lo solicitado como, por ejemplo, que no van a cobrar por los 400 estacionamientos que tienen, además de hacer la puerta de ingreso por otro lado dentro de un año. También hemos acordado que nos ayuden en una gestión social, de mejora de parques. En el caso de Parque Arauco, están haciendo las cosas bien. Les he dado mi punto de vista de que no quiero problemas de tráfico, lo han escuchado y han mostrado la mejor disposición de mejorar las áreas de ingreso como, por ejemplo, abrir un carril más.

La Molina no cederá territorito para vivienda social

La semana pasada el Ministerio de Vivienda adelantó a Gestión que se impondrá a las municipalidades, en el reglamento de viviendas de interés social (VIS), destinar 10% de su territorio para este tipo de casas. ¿Lo hará La Molina?

No. Lo que voy hacer es respetar la autonomía municipal. Lamentablemente, no puedo destinar espacios para viviendas sociales cuando tengo problemas de congestión vehicular todos los días, por lo que, si se edifican un montón de viviendas con fines sociales, colapsamos.

¿No se acatará la medida?

Creo que no puedes uniformizar (medidas para) todos los distritos ya que somos diferentes. Cada distrito tiene una realidad distinta y a mí me toca verlo todos los días, ya que soy presidente de la Mancomunidad Lima-Este. Entonces, mandar una ley como está, en la que todo tiene que ser igual, me parece absurdo.

El alcalde de Surco, por ejemplo, halló que inmobiliarias construyen departamentos, bajo parámetros de VIS, en avenidas como Caminos del Inca y Chacarilla del Estanque. Zonas en las que una vivienda, según afirma, está lejos de ser catalogada como social. ¿Ha encontrado casos así?

He detectado constructoras que, de una manera subrepticia, querían construir VIS, más de 4,300 viviendas, sobre la Cantera Arenera La Molina, en el límite con Pachacámac. Estas inmobiliarias pretendían cambiar la zonificación para edificar un complejo habitacional, lo que traería una mayor congestión vehicular y pondría en peligro el acceso a servicios básicos de agua y saneamiento tomando en cuenta que las redes de agua y desagüe del distrito tienen más de 61 años.

Muros y rejas

El alcalde mencionó que no se acatará la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de derrumbar el muro que divide La Molina con Villa María del Triunfo. “ Si me obligan a tumbar la pirca, no tengo plata para hacerlo ni para recoger las piedras y va a permitir que los traficantes de tierra invadan (la zona) ”, argumentó.

”, argumentó. El burgomaestre también dijo que heredó de la anterior gestión municipal “ una comuna quebrada y con deudas por S/ 101 millones ”.

”. También dijo que ha solicitado a los vecinos que retiren las rejas que la separan de Ate, tras otra decisión judicial que pide la medida. “Se tienen que retirar las rejas. En La Molina hay 633 rejas, pero están autorizadas solo 39. Es el desorden que he encontrado. No voy a sacarla todas, pero sí vamos a hacer un reglamento para que tengan guardianía las 24 horas y con cámaras. Además del pago a la comuna de S/ 1,000 al año por derecho a reja”.

