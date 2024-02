De ese modo, el documento de la consultora indica que un 61% de los peruanos compra por internet solo aquello de poco valor, a diferencia de un 22% que adquiere productos o servicios independientemente de su precio. Además, también reafirma la importancia aún del mundo físico, toda vez que un 52% de los encuestados asegura que solo usa el canal online cuando no puede comprar en una tienda.

“Lo que se tiene que poner en marcha es creatividad y estrategias de marketing para que podamos dar valor en relación a lo que paga el cliente. Es muy posible que nuestras soluciones digitales no sean lo suficientemente relevantes para el consumidor, por lo que este continúa cómodo en hacer las cosas como las hacía antes”, sostiene Rolando Arellano Bahamonde, director ejecutivo de Arellano.

En ese sentido, el estudio también aborda las motivaciones por las que el peruano desiste de una compra por internet. Un 58% aduce que es por temor al engaño; seguido de un 32% que indica tener miedo de dar su número de tarjeta; además de un 16% que le gusta ver o tocar el producto que va a adquirir.

“Todavía hay un tema de desconfianza y el reto es ver qué hacemos para afrontar esto. Las empresas están haciendo inversiones en tecnología, pero igual de importante es conocer el objetivo al que queremos impactar con esta tecnología”, refiere el experto.

Las billeteras digitales

Arellano Bahamonde destaca que la digitalización no se puede reducir a las transacciones que se dan únicamente en el e-commerce, sino trasciende a las herramientas digitales que también se utilizan en el entorno físico, como sucede con las billeteras móviles.

Al respecto, el reporte evidencia que tres de cada cuatro peruanos tienen billeteras digitales, como medio de pago de sus adquisiciones en las plataformas físicas, principalmente. “En el mundo e-commerce poco a poco están entrando; hay algunas pasarelas de pago que están dando la opción de pagar con un monedero electrónico”, añade Arellano.

En contraparte, un 41% de los peruanos que no tienen una billetera digital indican que esto ocurre porque les da miedo usarlas (estafas, robos); un 36% no tiene cuenta en los bancos, mientras que un 29% no las necesita o no entiende cómo usarlas.

Además, de las billeteras digitales, otro medio de pago importante son las tarjetas de débito por encima de las tarjetas de crédito. Así, un 74% de los entrevistados asegura tener tarjeta de débito, mientras solo un 27% una tarjeta de crédito.

“La tarjeta de crédito no es aspiración de todos los peruanos, pues hay una mayoría que es reacia a este medio de pago porque no quiere endeudarse o porque tiene miedo de algún robo. De otro lado, también es cierto que la tarjeta de crédito es usada para compras de un ticket mayor, las cuales tampoco quizá pueden indagarse en el e-commerce, pero se culminan en el punto físico”, manifiesta.

Internet y sus usos

Otro punto que aborda el estudio de Arellano está relacionado al sitial que tienen las compras frente a otras acciones que realiza el peruano en el mundo digital. Así, “para comprar” y “buscar información para comprar”, tienen una representatividad de 38% y 45%, respectivamente.

En una mejor posición se encuentran otros aspectos como un 84% que usa el internet “para entretenerme”, 70% “para buscar información general” e incluso un 70% “para socializar con familiares y amigos”.

“Es un reto de las empresas entender al consumidor, desde cómo se está dando la conducta actual hasta por qué razones sucede ello. No pasar por alto el componente de educación, no es suficiente con ser conocidos. La educación es hacer un seguimiento y decir soy esto, sirvo para esto y funciono de este modo”, destaca el ejecutivo.

Actualmente, el smartphone o teléfono inteligente y la computadora o laptop son los dispositivos a través de los cuales un 99% y 55% de los peruanos, respectivamente, se conectan a internet.

En corto

La consultora identificó tres perfiles de usuarios con base en factores como la penetración, intensidad y consumo. De este modo, clasificó en Light (utiliza algunas opciones del mundo digital), Medium (usa la digitalización en una proporción mayor, sobre todo en socialización) y Heavy (asumió conductas digitales en diferentes aspectos). El estudio reconoce un 42% de usuarios Light, 35% de Medium y 19% de Heavy.

Ficha técnica

Público: 716 personas que viven en las áreas urbanas del Perú Hombres y mujeres de 18 a 65 años de edad, de NSE ABCD.

716 personas que viven en las áreas urbanas del Perú Hombres y mujeres de 18 a 65 años de edad, de NSE ABCD. Técnica: Encuesta de 25 minutos por interceptación.

Encuesta de 25 minutos por interceptación. Fecha de campo: Del 22 al 24 de octubre del 2023.

