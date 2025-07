Los mineros artesanales están llevando a cabo bloqueos en uno de los mayores países productores de cobre del mundo para exigir un marco regulatorio que se adapte específicamente a las minas de pequeña escala. Las protestas continuaron el miércoles y los futuros del cobre repuntaron a niveles cercanos a su máximo de tres meses.

Aunque las operaciones in situ no se ven afectadas, el transporte de cobre semielaborado desde Las Bambas, de MMG, y Constancia, de Hudbay, se ha interrumpido, según personas informadas sobre el asunto, que pidieron no ser identificadas porque no están autorizadas a hablar públicamente.

La empresa china MMG confirmó que Las Bambas y otras minas se han visto afectadas por los bloqueos, aunque la producción continúa con normalidad. “Seguimos en contacto regular con las autoridades para conocer los avances en la resolución de estos bloqueos”, señaló MMG en una respuesta por correo electrónico.

Hudbay no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

El aumento de los precios de los metales ha impulsado la actividad informal, que está invadiendo las concesiones de grandes empresas y amenazando el desarrollo de algunos de los yacimientos más grandes del mundo.

Esto añade riesgo al suministro mundial, que se ha visto limitado por el cierre de una mina en Panamá y, más recientemente, por los contratiempos en una importante explotación en República Democrática del Congo.

En Perú, muchos mineros a pequeña escala utilizan un registro temporal denominado Reinfo, que les permite operar mientras pasan por el proceso de formalización. El Reinfo, que se ha prorrogado hasta finales de 2025, cuenta con la oposición generalizada de grandes empresas mineras, por considerarlo una fachada para la actividad ilegal.

Los manifestantes exigen al gobierno que amplíe el proceso de formalización sin restricciones y presionan a los legisladores para que aprueben la propuesta de ley para la minería artesanal y en pequeña escala, conocida como Ley MAPE.