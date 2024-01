Los puestos afectados estaban ubicados en Los Ángeles, Nueva York, Austin y en el extranjero, dijo un portavoz de la compañía. La cifra representa menos del 1% de los aproximadamente 7,000 empleados en Estados Unidos a marzo, y es uno de los menores recortes realizados recientemente por las principales empresas de tecnología.

Alphabet Inc. despidió a decenas de empleados en su división X, poco después de eliminar recientemente cientos de puestos en equipos de trabajo que incluyen hardware y Google Assistant.

eBay Inc. también eliminó cerca de mil puestos de trabajo, o el 9% de los empleados a tiempo completo, y Riot Games Inc., de Tencent Holdings Ltd., recortó 530 puestos, diciendo que la medida era “una necesidad”.

Los despidos de TikTok fueron informados por primera vez por NPR. Para ByteDance, el cuestionamiento de los legisladores estadounidenses sobre los vínculos de TikTok con su matriz china y los supuestos vínculos con Pekín no han frenado el crecimiento de la compañía.

La aplicación continúa atrayendo una audiencia de millones y considera a Estados Unidos como su mercado más lucrativo ya que su aplicación gemela Douyin está al servicio de la audiencia nacional china.

La aplicación contaba con 150 millones de usuarios estadounidenses en marzo del año pasado, y se convirtió en la primera aplicación móvil —que no fuera un juego— en generar US$ 10,000 millones en gasto de los consumidores, según la aplicación de seguimiento data.ai.