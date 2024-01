Las acciones de la empresa con sede en Mountain View, California, subieron hasta un 1.9% a US$ 149.86 intradía, superando su máximo de cierre anterior de US$ 149.84 registrado en noviembre de 2021. La compañía ahora está valorada en aproximadamente US$ 1.9 billones, según datos compilados por Bloomberg.

El frenesí por la inteligencia artificial ha provocado un repunte en las siete empresas de tecnología más grandes, ayudando a Alphabet a consolidar su posición como la tercera empresa estadounidense más valiosa detrás de Apple Inc. y Microsoft Corp.

Alphabet va camino de cerrar en un nuevo récord

Previamente este mes, Brian Pitz, analista de BMO Capital Markets, inició la cobertura de las acciones del gigante de las búsquedas con una recomendación de rendimiento superior y la calificó como su mejor opción para 2024, dada la posición de liderazgo de la empresa en IA.

Si bien Google ha invertido mucho en el desarrollo de tecnología de vanguardia durante años, los críticos percibieron ampliamente que se estaba quedando atrás en el campo emergente de la IA generativa, principalmente frente a OpenAI y Microsoft.

En respuesta, Google lanzó Gemini en diciembre, un modelo de inteligencia artificial que sustenta su chatbot Bard y que, según la compañía, puede superar al GPT-4 de OpenAI en ciertos referentes. Los analistas han sido optimistas sobre la velocidad a la que Google incorporaba la IA en sus productos y servicios.