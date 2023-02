Las grandes compañías vienen poniendo énfasis en el uso de tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) y en el Perú este escenario no es ajeno.

En diálogo con gestion.pe el CEO de Tata Consultancy Services (TCS) - Perú, Sangram Sahoo, explica que el uso de la IA tiene dos objetivos: mejorar la experiencia del cliente y mejorar la eficiencia del servicio; y para ello se hace uso de tres factores: la automatización, data y Cloud (nube).

En ese sentido, indicó que si bien en el país todas las industrias vienen haciendo uso de la IA en sus procesos, tres industrias destacan: Retail, Banca y Seguros .

“Hemos visto el uso de IA en el sector retail, uno de los procesos es la optimización de surtido (de productos), espacios en las tiendas y en los precios. Los retail deben cambiar sus precios en base a varios factores, ya sea de demanda, inventario, costo asociado a gasolina, traslado, bienes y otros”, apuntó.

En cuanto al sector Banca, dijo que la aplicación de la Inteligencia Artificial se observa en la aprobación de créditos, en donde el proceso se agiliza y se establecen montos máximos del préstamo.

Respecto al sector Seguros, detalló que el uso de la IA se utiliza para procesar reclamos o realizar transacciones.

Incluso, menciona Sahoo, las propias empresas usan la IA para mejorar sus respectivas áreas de tecnología.

“Hay empresas que tienen su área de Tecnología de la Información (TI) y están operando diferentes sistemas para predecir alertas y errores, a fin de tener un servicio de tecnología más resiliente y ágil para reducir el tiempo de corregir un error hasta en un 90% o disminuir el costo de operación hasta 40%”, sostuvo.

De igual manera, el experto indicó que la brecha de tecnología digital ha disminuido entre la empresa pequeña, mediana, grande, local y multinacional, debido a un mayor acceso del mismo.

“Hoy en día si una empresa pequeña no tiene dinero para tener su propia área de tecnología, realmente no es una necesidad hacerlo. Hoy pueden tener sistemas basados en nube y pagar por el uso, no es necesario tener una inversión al inicio”, manifestó.

Mayor accesibilidad y talento

Por su parte, Joao Negrini, gerente de Advanced Analytics de Neo Consulting, coincidió en que los tres sectores mencionados (Retail, Banca y Seguros) son los que más aplican IA en sus procesos, y a esa lista sumó el sector Educación.

En conversación con gestion.pe indicó que hoy se tiene una mayor oferta de soluciones de Inteligencia Artificial y consideró que esta debe ser adoptada según el giro del negocio o industria.

“Las aplicaciones de IA están más allá de estar ligadas una industria específicamente, deben salir para responder a una necesidad de negocio, por ejemplo, pueden ayudar a automatizar procesos o a hacer análisis más detalladas”, detalló.

De igual manera, dijo que las herramientas de inteligencia artificial han sido usadas en su potencial por equipos especializados, pero cada vez se hacen accesibles a usuarios que no tengan tanto conocimiento sobre el tema.

En ese sentido, indicó que una mayor demanda de uso de la IA por parte de las empresas llevará a requerir profesionales en Tecnologías de la Información (TI) en los sectores mencionados y otros que avancen en su aplicación.

“Viene un crecimiento de este talento y cada vez más, mientras más haya herramientas accesibles, se demandarán más perfiles. Hoy en día se requieren ingenieros de datos o arquitectos de datos, (perfiles) de todas las ramas de la tecnología”, dijo.

Explicó que existen dos modalidades para la trabajar con estos profesionales. La primera de ellas es mediante una agencia o una consultora que cuente con estos perfiles; y la segunda, cuando las empresas crean áreas internas dentro de ellas con este personal.

“Tras la pandemia se impulsó el teletrabajo y el trabajo híbrido, entonces hoy es mucho más viable poder trabajar con profesionales de México, Argentina, Colombia, Chile e incluso de Estados Unidos y Europa. En viceversa, también una segunda figura, en donde hay oportunidades de talento de exportación, peruanos que puedan trabajar en el extranjero”, concluyó.