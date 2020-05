Sin lista de los mejores restaurantes del mundo en el 2020 debido a la pandemia, The World’s 50 Best Restaurants lanza un fondo de recuperación para ayudar a la supervivencia y recuperación del sector que se nutrirá tanto de donaciones de socios de la organización como de iniciativas para los consumidores.

A principios de junio habrá una subasta de experiencias gastronómicas y objetos donados por cocineros, y se publicará en formato digital un libro con recetas sencillas a cargo de chefs cuyos restaurantes integran este prestigioso ranking, cuyo contenido se podrá descargar a cambio de un donativo, ha anunciado este miércoles la organización.

Además de recaudar fondos, The World’s 50 Best Restaurants lanzará centros de asesoramiento a los hosteleros y en septiembre organizará la Cumbre de la Recuperación, un encuentro virtual “de la comunidad gastronómica mundial” con clases, charlas, entrevistas y foros de debate para explorar el futuro del sector.

Ante el cierre global de restaurantes por la pandemia mundial del Covid-19, The World’s 50 Best Restaurants renunció a publicar su listado anual en una gala que este año estaba prevista para el 2 de junio en Amberes (Flandes) con la presencia de los mejores cocineros del mundo.

Habrá que esperar al 2021 “si las circunstancias lo permiten” y si los restaurantes “están en marcha en un proceso de reconstrucción y recuperación”, según la organización.

Con el fondo de recuperación, The World’s 50 Best se propone, no sólo apoyar al sector, sino agradecer su trabajo solidario a través de múltiples iniciativas en todo el planeta para alimentar a sanitarios y personas necesitadas.

Impulsado por la revista británica Restaurant, este ránking se ha presentado en Londres durante la mayoría de sus ediciones para luego itinerar por Nueva York, Melburne (Australia), Bilbao y Singapur, donde se dio a conocer la del 2019 el pasado 25 de junio, con Mirazur, del argentino Mauro Colagreco en Menton (Francia), como número uno.

Desde esa fecha entró en vigor un nuevo sistema por el que los establecimientos que han ocupado el número 1 no repiten y pasan a integrar la categoría “los mejores de los mejores”.

Entre ellos están el español El Celler de Can Roca (Girona), el estadounidense The French Laundry, el británico The Fat Duck y el italiano Osteria Francescana.