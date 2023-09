En 2020, The Board señaló a Gestión que esperaba invertir más de US$ 1 millón en startups. Hoy, la proyección es cerrar el año con US$ 300,000. El año pasado se registraron US$ 200,000.

LEA TAMBIÉN: Inversionistas ángeles locales se empoderan en negociación frente a startups

“Este año teníamos estimado duplicar las inversiones del 2022, pero vemos que la inversión aún es lenta”, dijo Paloma Aparicio, gerente de portafolio de The Board. Para el 2024, la red espera alcanzar inversiones por US$ 450,000.

The Board incorporó a nuevos inversionistas hace unos meses. Actualmente, la red está conformada por 25 inversionistas, entre ellos algunos exfounders y actuales ejecutivos de startups, como Gonzalo Begazo de Chazki.

“Vemos una mejora en el mercado peruano de startups en cuanto a montos de inversión, pero aún no mucho en las inversiones para etapas iniciales. Se invierte en startups peruanas, pero con inversionistas extranjeros”, señaló Aparicio.

En lo que va del año, la red ha concretado tres inversiones: en una startup peruana, una chilena y una colombiana. En la primera mitad del 2022, realizó dos inversiones; sin embargo, en la segunda parte de ese año fueron cuatro.

Para el segundo semestre del 2023 se espera un repunte en la cantidad de inversiones. El ticket promedio de las inversiones de The Board oscila entre los US$ 20,000 y US$ 25,000.

Nuevo vehículo de inversión

Además de la inversión de capital directa en startups, The Board ha desarrollado un nuevo mecanismo de inversión bajo el cual los inversores pueden empezar a hacerlo desde tickets pequeños.

“Hemos creado una sociedad gestora que administra pequeños fondos de nuestros inversionistas desde tickets de US$ 5,000. Los agrupamos para llegar al ticket mínimo que piden los fondos de venture capital, que tienden a ser de US$ 20,000″, explicó la ejecutiva.

Bajo esta sociedad gestora, The Board ya ha logrado crear seis fondos para inversionistas de la red, y uno para inversionistas de una red de ángeles que reúne a inversionistas mujeres.

La estrategia de The Board en cuanto al tipo de startups en el que invierte dista del priorizado por el mercado peruano, como las fintech o las edtech. La red se centra en startups de los sectores de climatech y agrotech.

“Nuestro foco tiene dos partes: impulsar a las startups peruanas que buscan crecer en Perú, y otras a nivel latinoamericano que tengan interés de entrar a Perú”, sostuvo Aparicio.

Asimismo, se observa un mayor involucramiento por parte de los inversionistas en las startups en las que inyectan capital, en aspectos como mentorías y redes de contacto.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.