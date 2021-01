El valor bursátil de Tesla superó ayer los US$ 800,000 millones, incluso por delante de Facebook entre los pesos pesados de Wall Street.

Tesla lleva 11 sesiones de alza continua, y este viernes se ubicaba con incremento de más 5.5% a las 19:00 GMT.

La acción vale más de US$ 800 por papel y la capitalización bursátil del grupo asciende a US$ 826,000 millones frente a la de US$ 752,000 millones de Facebook, según cifras de la agencia Bloomberg.

La empresa de mayor valor en Bolsa en Nueva York actualmente es Apple, con US$ 2.2 billones, seguida por Microsoft (US$ 1.6 billones), Amazon (US$ 1.58 billones) y Alphabet, la matriz de Google (US$ 1.2 billones).

En la sesión anterior, su valor de mercado superó los US$ 774,000 millones convirtiendo a Tesla en la quinta empresa más valiosa de Wall Street.

Sus acciones, que consiguieron multiplicar más de ocho veces su valor el año pasado, habían cerrado con un alza de casi un 8% el jueves.

Asimismo, el presidente y fundador de la empresa, Elon Musk, es desde el jueves el hombre más rico del mundo.