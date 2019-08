La rotación ejecutiva de Tesla Inc. es más alta que en otras compañías de tecnología con sede en Silicon Valley y es particularmente crítica entre quienes reportan al director ejecutivo, Elon Musk, según un analista de Bernstein.

El fabricante de automóviles eléctricos ha cambiado a cerca del 27% de sus principales ejecutivos anualmente, dijo Toni Sacconaghi, un analista de Bernstein que califica las acciones de Tesla en el equivalente de “hold”. Dicha calificación es la más alta entre las siete compañías con las que Sacconaghi comparó a Tesla, aunque Snap Inc. y Lyft Inc. han tenido niveles similares de rotación, escribió en un informe el miércoles.

Sacconaghi descubrió que alrededor del 44% de los ejecutivos que informan a Musk han cambiado anualmente, en comparación con aproximadamente el 9% en promedio en las otras compañías, incluidas Amazon.com Inc., Uber Technologies Inc. y Facebook Inc.

"Si bien se podría argumentar que la alta rotación de TSLA refleja su cultura única y exigente, nos preocupa que dicha rotación no solo cause inestabilidad, sino que también pueda reflejar preocupaciones más significativas entre los funcionarios superiores sobre la dirección de la compañía o las prácticas en el lugar de trabajo", escribió Sacconaghi.

La pérdida de ejecutivos de Tesla de posiciones críticas y salidas rápidas por contrataciones externas han sido “preocupantes” y, al ritmo actual, todo el equipo ejecutivo de la compañía de más de 150 personas se iría en menos de cuatro años, escribió Sacconaghi.

Las acciones de Tesla cayeron hasta un 3% a US$ 228,03 el miércoles y cayeron un 31% durante el año.