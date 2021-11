La criptorevolución ha hecho muchas cosas: convirtió imágenes de perros en oro digital, atrajo talentos y dólares reales de Wall Street e introdujo una desconcertante variedad de jerga en las finanzas convencionales.

Y ahora podemos agregar esto: mostrar lo que sucederá en el mercado de valores con anticipación.

Las acciones de Tesla Inc. se desplomaron el lunes por la mañana, pero los observadores del sector criptográfico ya sabían que era probable. Eso es porque durante el fin de semana, después de que los seguidores de Elon Musk en Twitter le recomendaron que vendiera el 10% de su participación en el fabricante de automóviles, los tokens digitales vinculados a las acciones reales se habían desplomado.

El mercado de valores de Estados Unidos cierra los viernes a las 8 p.m., hora de Nueva York, y no vuelve a abrir hasta las 4 a.m. del lunes. Pero las criptomonedas funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año.

Eso permitió a los operadores en el intercambio FTX y otros lugares apostar por los tuits de Musk el domingo y la madrugada del lunes. En gran parte lo hicieron bien.

Tokens predicen caída en precio de la acción.

Las acciones reales cerraron a US$ 1,222.09 el viernes y cayeron a US$ 1,133 cuando se reanudaron las operaciones el lunes. Los tokens de Tesla oscilaron el domingo entre aproximadamente US$ 1,110 y US$ 1,170 en FTX.

Dichos tokens, de Tesla y de otras compañías famosas, en realidad no son emitidos por las propias corporaciones. Los productos FTX están respaldados por acciones reales de Tesla en poder de una empresa llamada CM-Equity, y los tokens “se pueden canjear con CM-Equity por las acciones subyacentes si se desea”, según el sitio web de FTX.

No están disponibles para comercialización en Estados Unidos y otras jurisdicciones prohibidas.