El fabricante de automóviles reveló el lunes en un documento regulatorio que los ingresos procedentes de otros mercados internacionales aumentaron más del doble hasta los US$ 7,860 millones en el segundo trimestre. Si bien EE.UU. sigue siendo la mayor fuente de ventas de Tesla, los ingresos se han estancado.

Tras acercarse a los US$ 12,000 millones en los últimos tres meses del año pasado, las ventas en el mercado doméstico de Tesla han sido inferiores en los últimos dos trimestres. Los ingresos ascendieron a US$ 11,300 millones en EE.UU. y US$ 5,700 millones en China en los tres meses que terminaron en junio.

Aumentar los ingresos será un desafío en el tercer trimestre porque Tesla ha programado cierres en sus fábricas para realizar mejoras. El director ejecutivo, Elon Musk, dijo durante la llamada de resultados de la compañía la semana pasada que la producción probablemente disminuirá levemente, sin entrar en detalles.

Es probable que la “interrupción” de la producción afecte a las acciones de Tesla en el corto plazo, señaló Tom Narayan, de RBC Capital Markets, en un informe del 20 de julio. Dijo que pone en duda si la compañía alcanzó un “máximo local” para el Model 3 y el Y, los dos modelos que representaron el 97% de las entregas en el primer semestre del año.

Los ingresos estadounidenses estancados de Tesla. El fabricante de automóviles está creciendo más rápido fuera de EE. UU., China.(Foto: Bloomberg)

