Representantes de Tesla se reunirán este mes con el ministro de Comercio de la India para discutir los planes de construcción de una fábrica para producir lo que la compañía ha descrito como un vehículo totalmente nuevo de US$ 24,000, dijo a Reuters una persona con conocimiento directo del asunto.

Tesla ha expresado su interés en construir una fábrica en la India que produciría vehículos eléctricos (VE) de bajo costo para el mercado local y para la exportación, dijo la persona, añadiendo que la compañía había indicado que la planta sería para el nuevo vehículo.

Las conversaciones suponen un brusco cambio de rumbo para la empresa, después de que el año pasado sus esfuerzos por reducir los impuestos de importación de los VE enviados a la India se vieran frustrados por las peticiones de los funcionarios del Gobierno para que se comprometiera a fabricar los vehículos localmente.

La reunión con el ministro de Comercio sería el encuentro de más alto nivel entre Tesla y el Gobierno indio desde junio, cuando Elon Musk se reunió con el primer ministro, Narendra Modi, y dijo que tenía la intención de realizar una importante inversión en el país.

El VE de 2 millones de rupias (US$ 24,000) que los representantes de Tesla habrían descrito en las conversaciones sobre una posible planta india sería un 25% más barato que su actual oferta de precio más bajo, el sedán Model 3, que se vende por el equivalente a poco más de US$ 32,200 en China.

El precio objetivo de US$ 24,000 para el nuevo vehículo de Tesla fue reportado antes este mes por el periódico The Times of India.

Tesla no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Los vehículos eléctricos representan actualmente menos del 2% de las ventas totales de vehículos en la India, que es actualmente el tercer mercado automotor del mundo.

Reuters informó en mayo de que ejecutivos de Tesla visitaron la India y mantuvieron conversaciones con funcionarios sobre el establecimiento de una base de fabricación de automóviles y baterías en el país.

Las conversaciones con funcionarios del Gobierno indio en Nueva Delhi están programadas para reanudarse este mes, dijeron a Reuters dos personas con conocimiento de las conversaciones, que pidieron no ser nombradas porque las discusiones siguen siendo privadas.

Como parte de las mismas, los representantes de Tesla se reunirán con el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, según la primera persona, y se espera que las conversaciones se centren en la creación de una cadena de suministro de vehículos eléctricos y en la concesión de terrenos para una fábrica.

El Ministerio de Comercio no respondió a la petición de comentarios.

