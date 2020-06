Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos Tesla han vuelto a alcanzar este martes su máximo histórico, apenas tres semanas después de superar la barrera de los US$ 1,000 por acción, y justo cuando ayer se cumplieron diez años de su salida a bolsa, en los que la empresa se ha conseguido revalorizar en más de un 4,000%.

Hoy, diez años y un día después del desembarco de la compañía en el Nasdaq con las siglas TSLA, la empresa de Elon Musk alcanzó un precio por acción en la bolsa neoyorquina de US$ 1,087.69.

En el día de su salida a bolsa en el 2010, Tesla situó su precio por acción en unos US$ 17, ligeramente por encima de su rango estimado de US$ 14-US$ 16 y consiguió cerrar aquella sesión en US$ 23.89.

Inmersa en la búsqueda de una nueva tecnología para sus baterías que permita que los automóviles cuenten con cerca de 650 kilómetros de autonomía y una duración de hasta 1.6 millones de kilómetros, Tesla ha conseguido que durante el 2020, y en medio de la pandemia por el COVID-19, sus acciones hayan subido más de 140%.

Los analistas achacan estas subidas a la puesta en funcionamiento de su fábrica en Shanghai, al comienzo en la fabricación del Modelo Y en su planta original de automóviles de Estados Unidos, en Fremont (California), y a las promesas de la compañía respecto al lanzamiento de un camión eléctrico llamado Semi, una camioneta eléctrica conocida como Cybertruck y diversas mejoras en su tecnología.

Está previsto que en los próximos días la empresa de vehículos eléctricos haga públicos sus resultados del segundo trimestre así como sus datos de ventas de automóviles.

Expertos encuestados por la multinacional de datos financieros y software Factset esperan unas ventas de alrededor de 72,000 vehículos, de los cuales un total de 61,000 serían de su modelo 3, el más popular.