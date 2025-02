La multinacional española Telefónica alcanzó un acuerdo para vender su filial argentina a Telecom Argentina, participada por el Grupo Clarín, por US$ 1,245 millones (1,189 millones de euros), según comunicó este lunes el operador al regulador español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según el anuncio, la entidad TLH Holdco, filial 100% propiedad de Telefónica y que concentra sus participaciones en Argentina, ha vendido la totalidad de sus acciones que ostenta en Telefónica Móviles Argentina.

Se trata de acciones representativas del 99.999625% de su capital social y de la totalidad del capital social de su operación en Argentina a Telecom Argentina.

La firma y cierre de la transacción ha tenido lugar simultáneamente en el día de hoy.

Se trata de la primera gran operación corporativa del presidente de Telefónica, Marc Murtra, que el pasado 18 de enero sustituyó en ese cargo a José María Álvarez Pallete y está en consonancia con el plan estratégico aprobado por el operador ya en 2019 de acometer desinversiones en la unidad de Hispam, que abarca su negocio de Latinoamérica salvo Brasil.

Según las últimas cuentas presentadas por la empresa española la semana pasada, que se refieren al tercer trimestre de 2024, la compañía registró unos ingresos de 6,404 millones de euros enero a septiembre e invirtió 454 millones en su unidad de Hispam, en un contexto en el que el grupo alcanzó en el periodo una facturación de 30,418 millones.

Con estos datos, el 21% del negocio proviene de Hispam.

De esta región, procede el 12% del resultado bruto de explotación (ebitda) total de la multinacional, según los datos de enero a septiembre del 2024. El ebitda en Hispam fue de 1,159 millones de euros, un 6.7% menos.

Pese a las desinversiones, Telefónica no abandona su presencia en la región y, de hecho, a primeros de mes anunció que invertirá 481.6 millones de euros (US$ 500 millones) en los próximos dos años en Venezuela para desplegar la tecnología 5G y fortalecer su red ya existente de 4G/LTE en la banda de 2.600 megahercios (MHz).

La estrategia de desinversión de Telefónica en la unidad de Hispam comenzó en 2019, ya antes de aprobar el plan estratégico hasta el 2023, que contemplaba reforzar el mercado de sus cuatro territorios principales, España, Alemania, Reino Unido y Brasil, y simplificar su negocio en Hispam.

Las desinversiones en Hispam comenzaron, en enero del 2019, cuando la operadora vendió a su competidora América Móvil sus filiales en Guatemala y Salvador por US$ 648 millones.

En mayo de ese mismo año, se completó la venta de su filial en Nicaragua por US$ 437 millones a Millicon, que también adquirió en agosto de ese año la parte de Telefónica de su filial en Panamá, por US$ 594 millones, y en julio de 2020, la de Costa Rica, por US$ 546 millones.

La venta de Costa Rica finalmente no se llevó a efecto a Millicon y sí a Liberty Latin América por US$ 500 millones.

Unas desinversiones que le han servido al operador para reducir deuda, una de las prioridades el anterior presidente, José María Álvarez-Pallete.