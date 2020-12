Alibaba Group Holding Ltd. lideró un segundo día de ventas frenéticas entre las empresas tecnológicas más grandes de China, impulsadas por el temor de que el escrutinio antimonopolio se extienda más allá del imperio de Jack Ma, e impacte a las compañías más poderosas del país.

Alibaba y sus tres mayores rivales -Tencent Holdings Ltd., el gigante de reparto de comidas Meituan y JD.com Inc.- han perdido cerca de US$ 200,000 millones en dos sesiones desde el jueves, cuando los reguladores revelaron una investigación sobre supuestas prácticas monopolísticas en la firma de Ma.

Esta situación marcó el inicio formal de la represión del Partido Comunista no solo contra Alibaba sino, posiblemente, también contra el sector tecnológico más amplio y cada vez más influyente.

“Es muy difícil predecir el resultado de la investigación en curso del Gobierno chino a Alibaba y otras grandes plataformas de internet de consumo”, escribió en una nota Colin Sebastian, analista de Baird, quien rebajó de US$ 325 a US$ 285 su precio indicativo para las acciones de Alibaba que cotizan en Estados Unidos, aduciendo la “incertidumbre en torno a la supervisión del Gobierno y la posibilidad de una acción regulatoria directa el próximo año”.

El banco central de China ordenó el domingo al otro titán en línea de Ma, Ant Group Co., volver a sus raíces de servicio de pagos y reestructurar las empresas adyacentes, que abarcan desde seguros hasta fondos de dinero, lo que provocó la posibilidad de una eventual división.

Tras haber sido aclamados como los iconos de la supremacía económica y tecnológica de China, Alibaba y sus compatriotas ahora enfrentan una creciente presión de los reguladores preocupados por la velocidad con la que están acumulando influencia en áreas sensibles como los medios y la educación y ganando influencia en la vida cotidiana de cientos de millones de personas.

Esas preocupaciones se materializaron en noviembre, cuando los reguladores cancelaron la oferta pública inicial de Ant, de US$ 35,000 millones, antes de revelar un proyecto de normas que consagran amplios poderes para reprimir las prácticas anticompetitivas en sectores como el comercio electrónico y las redes sociales.

“El Gobierno chino está ejerciendo más presión o quiere tener más control sobre las empresas tecnológicas”, dijo Jackson Wong, director de gestión de activos de Amber Hill Capital Ltd., en una entrevista telefónica.

“Todavía hay una gran presión de venta en empresas como Alibaba, Tencent o Meituan. Estas compañías han estado creciendo a un ritmo que Pekín considera demasiado rápido y tienen escalas demasiado significativas”.

No está claro qué concesiones podrían intentar obtener los reguladores de Alibaba. Bajo la ley antimonopolio existente -que ahora está siendo revisada para incluir a la industria de internet por primera vez-, Pekín puede sancionar a los infractores en hasta 10% de sus ingresos. En el caso de Alibaba, eso podría significar un impuesto de hasta US$7.800 millones.

El líder del comercio electrónico de China elevó el lunes en US$ 4,000 millones a US$ 10,000 millones un programa de recompra de acciones propuesto, vigente durante dos años hasta finales de 2022.

Pero el programa de recompra se vio abrumado por el temor de que las medidas adoptadas contra Ant sean solo la punta del iceberg. Si bien el banco central no llegó a pedir la división de la compañía, el gigante de los servicios financieros ahora debe presentar medidas específicas y un cronograma para la revisión de su negocio.