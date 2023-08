Tecnofil, la mayor exportadora metalúrgica del país, dará un paso importante para ampliar su capacidad de producción: instalará en su planta industrial dos líneas de colada de cobre de 10 años de vida útil.

Además, instalará una máquina enrolladora, cambiará su matriz energética de gas natural a energía eléctrica, sus hornos de fusión y retención, y ampliará la capacidad de potencia de dos subestaciones.

LEA TAMBIÉN Tecnofil: la mayor exportadora metalúrgica del país evalúa tener planta en el exterior

Las razones

La firma peruana instalará las dos líneas de colada de cobre debido a que la capacidad de las actuales no es suficiente para afrontar el incremento de las ventas o las paradas por mantenimiento. Por ello se instalará una nueva línea de producción denominada Área 2500, que tendrá una capacidad de producir 1800 toneladas métrica de alambre de cobre.

A ella se agregará otra línea de colada, denominada Área 2400, con capacidad de producción de 500 toneladas al mes de alambre de cobre de 8 milímetros. Se estima que las nuevas líneas demandarán una inversión cercana a US$ 2.6 millones, tomando en cuenta que las nuevas coladas 2400 y 2500 costarán US$ 650,000 y US$ 1′984,345, respectivamente.

LEA TAMBIÉN Tecnofil avanza con estudios de ingeniería para nueva planta

En el caso de la primera, constará de la instalación de un horno de fusión/retención; en cambio la segunda incluirá la instalación de un horno de fundición con dos inductores y otro de retención con un sistema de alimentación electrónica.

En tanto, la máquina enrolladora requerirá US$ 63,945 de inversión, el cambio de la matriz energética US$ 314,213, la ampliación de la capacidad de potencia US$ 170,000, y el suministro eléctrico adicional US$ 331,000.