La empresa ―filial de la colombiana Sura Asset Management SA― está centrando en México el crecimiento de su división de servicios corporativos, que ofrece a empresas planes de ahorro para pensiones que estas pueden ofrecer a sus empleados.

En ese país, Sura Investments ha logrado duplicar sus activos bajo gestión durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y este impulso del nearshoring compensará cualquier volatilidad adicional del mercado o del tipo de cambio derivada de los procesos electorales en curso tanto en México como en Estados Unidos.

“Cada vez más empresas van a México como centro de producción”, dijo en una entrevista Gonzalo Falcone , gerente general de Sura Investments. “Esas empresas tienen empleados y los planes de pensiones u otras soluciones son herramientas de retención”.

Sura Investments administra más de US$ 20,000 millones en activos, de los cuales US$ 10,600 millones corresponden a soluciones corporativas. En México, administra US$ 7,300 millones, de los cuales US$ 3,900 millones provienen de soluciones corporativas, con una participación de mercado de 23%, dijo la empresa.

Sura ha aumentado su cuota de mercado en México gracias a productos como los fondos de ciclo de vida, que se ajustan automáticamente de inversiones más arriesgadas al principio de la vida laboral de un cliente a valores más seguros a medida que envejecen y se acercan a la jubilación.

“Hay un gran potencial en México, ya que hay muchas empresas”, dijo Falcone. “Hay mucha más capacidad de contribución de los propios empleados para aportar a sus planes”.

Entre los clientes de Sura figuran las filiales mexicanas de Coca-Cola, General Electric y Nvidia, así como Grupo Bimbo.

“Confiamos en nuestra capacidad para duplicar nuestros activos bajo gestión en los próximos cinco años”, dijo Falcone.