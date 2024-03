Entre julio de 2021 y octubre de 2022, el Banco Central de Chile elevó la tasa de política monetaria de menos del 1% al 11.25% para así controlar la inflación galopante. A medida que eso ocurría, la cantidad de dinero de individuos en depósitos a plazo en bancos locales se duplicó a alrededor de 31 billones de pesos (US$ 32,000 millones) a julio del año pasado, y se ha mantenido cerca de ese nivel desde entonces.

“Ese es ahora un mercado muy interesante”, dijo Gonzalo Falcone, director ejecutivo de Sura Investments, en una entrevista desde su oficina en Santiago. “Estamos hablando de un gran número de personas que se aferran a un producto muy poco sofisticado”.

Para tentarlos, Falcone destacó el atractivo de fondos como el Multiactivo Agresivo de Sura, que invierte en amplias variedades de instrumentos y monedas. Ese fondo tuvo un desempeño superior al 74% de sus pares en el último año, según datos recopilados por Bloomberg.

Sura Investments, filial de la colombiana Sura Asset Management, ofrece gestión patrimonial, también conocida como wealth management, además de soluciones corporativas y servicios de gestión de inversiones a clientes en América Latina con alrededor de US$ 20,000 millones en activos bajo administración. De esos, US$ 7,200 millones corresponden a clientes, a gestión patrimonial.

Chile es el mercado más grande para su operación de gestión patrimonial, aunque Sura Investments planea aumentar su participación de mercado entre la población rica de Perú y Colombia.

Esta división tiene más de 110,000 clientes en la región. Sin embargo, Falcone dijo que acepta clientes a partir de los US$ 100,000 de patrimonio neto, con una mayoría de sus clientes con activos de entre US$ 500,000 y US$ 1 millón. Para calificar como un cliente de alto patrimonio neto, en la mayoría de los administradores de patrimonio se debe tener al menos $ 1 millón, según Investopedia.

Y si bien Sura busca atraer más clientes de entre los tenedores de depósitos a plazo, también está cambiando sus planes de marketing para atraer clientes más ricos de otros administradores de fondos locales.

“En Chile tenemos un plan para avanzar hacia clientes con al menos US$ 5 millones en activos”, dijo Falcone. Chile tenía más de 56,000 personas con más de US$ 1 millón en ahorros a finales de 2020, según Statista.

