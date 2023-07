Con una inversión de alrededor de US$ 6 millones, la segunda planta de tratamiento de aguas residuales de la compañía se instalará en el distrito iqueño de La Tinguiña. Esta permitirá habilitar 200 hectáreas para futuros cultivos. De acuerdo con las estimaciones de Olaechea, dentro de tres meses se contaría con las licencias para empezar a instalar la nueva planta.

“Hemos llegado a un acuerdo con la municipalidad de La Tinguiña para tratar sus aguas residuales. Vamos a implementar una nueva planta de tratamiento y mejorar la que existe (que es de propiedad municipal). Con ello vamos a atender a la población del distrito porque instalaremos dos pozos de agua limpia y después vamos a tratar sus desagües para usar esa agua en la agricultura”, contó Olaechea.

La empresa agroexportadora cuenta con una planta similar en San José de los Molinos, donde el tratamiento de aguas residuales le permite obtener frutas con menor contaminación. Así, podrá llegar a países de Europa, que son más exigentes con el cuidado medioambiental y de los frutos, a Estados Unidos y Canadá. El mercado asiático también rechaza la presencia de agroquímicos pero no suele valorar tanto el cuidado medioambiental en el proceso de cultivo.

Por tratarse de cultivos de alto valor, estos siguen siendo rentables a pesar de los mayores costos del tratamiento de aguas residuales.

Mejorar servicio de packing

Sunfruits Perú invertirá en los próximos tres meses US$ 3 millones en infraestructura y tecnología para mejorar la calidad de los servicios de su planta de packing, específicamente en la gestión de la cadena de frío. Con ello se busca que los frutos, tanto del grupo como de otras agroindustriales a las que Sunfruits brinda servicio, lleguen en óptimo estado a los destinos más alejados.

La planta, de 80,000 m2 en el distrito de San Juan Bautista, permite procesar unas 100 toneladas de uva por hora, el principal producto de agroexportación del grupo.

Sunfruits Perú incrementó sus cultivos por última vez en el 2021. Hoy cuenta con 500 hectáreas de uva, unas 350 de palta y 150 de cítricos. Por ahora ha puesto en pausa cualquier plan para expandir sus hectáreas cultivadas debido a la inestabilidad política del país, los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania, entre otros factores que condujeron a que el 2022 fuera “uno de los peores años para el sector”, según Olaechea.

Sin embargo, sí está estudiando nuevos frutos que podría cultivar en los próximos años, como la cereza y la pitahaya, en vista de que otros productos como la palta están perdiendo rentabilidad.

“La palta es un cultivo que está al ras en costos y lo más probable es que [como país] desaparezcamos del radar como productores mundiales de palta si no hay cambios en tres o cuatro años. Este producto seguiría el rumbo del espárrago. El año pasado, decidimos reconvertir a uvas un campo de 40 hectáreas de palta. No quisiéramos tener que seguir haciendo eso. Cambiar un cultivo es dejar de tener ingresos por bastante tiempo, pero si no se recupera la palta vamos a tener que seguir cambiando cultivos”, explicó Olaechea.

LEA TAMBIÉN: Westfalia Fruit evalúa ampliar su oferta de agroexportación en Perú