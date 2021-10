Favo, startup que nació en Perú, que en dos años ha logrado convencer a Tiger Global, uno de los más importantes inversores del mundo enfocado en tecnologías para captar US$ 26 millones y con los que alista su expansión en América Latina, y tras llegar a Brasil, su próximo paso es México. Alejandro Ponce, fundador de Favo conversó con gestion.pe sobre su inicio y los retos que tienen para el 2022.

También formaron parte de esta ronda de financiamiento otros grandes inversores como Global Founders Capital, MSA Capital y FJ Labs.

En el 2020 en su ronda seed, Favo recaudó inversiones por US$ 35 millones de fondos de capital de riesgo importantes como GFC (Global Founders Capital), Positive Ventures, Elevar Equity, los dos últimos enfocados en iniciativas de impacto social.

¿Cuál ha sido el inicio de Favo?

Empezamos en con dos o tres emprendedores en Perú en enero del 2020 y en febrero llegamos a Brasil, un mes previo al estallido de la pandemia. Ya contamos con más 170 mil compradores, ofreciendo más de 3,000 productos de supermercado de 350 marcas.

Son una plataforma de e-commerce que une a emprendedores, ¿en qué se inspira el modelo de Favo?

Está inspirado en un modelo en China, que se llama Community Group Buying o compras en comunidad. Lo que este modelo está tratando de hacer y lo que resolvemos es la falta de e-commerce. De todas las compras y ventas que se hacen en Latinoamérica el e-commerce solo representa el 5% y en China es el 40%.

¿Qué factores considera que explica esta baja penetración del e-commerce?

Las razones son tres, es por una falta de confianza, las personas sobre todo de ingresos más bajos no creen en este modelo por el cual se paga y te van a entregar en 7 días. La segunda es la falta de infraestructura logística, en China envías a cualquier parte del país por 10 centavos, en Latinoamérica no hay una logística eficiente y lo que hay es cara. La tercera razón es que entre el 60% y 70% de la población es pobre, por lo tanto, lo que pueden gastar es poco en cada pedido.

¿Cuál es la respuesta a este escenario?

En Latinoamérica la orden promedio podría ser de S/ 20, a ese valor es imposible hacer una logística eficiente, pero este modelo te permite, a través de los emprendedores, agregar compras con pedidos de los vecinos. Así ya no se entrega S/ 20, sino S/ 200 porque se trata, por ejemplo, de diez vecinos. Haces que el emprendedor elimine la desconfianza y la logística lo vemos desde Favo.

¿Cómo se realiza esa construcción de la logística?

Hemos desarrollado nuestra propia logística, que se llama WMS (Warehouse Management System), operamos centros de distribución y distintos tamaños de camiones. A través de los emprendedores, los empoderamos a ellos con tecnología y logística para que puedan convertirse en tiendas virtuales, lo que permite vender artículos a precios más baratos que los supermercados. En el mediano plazo vamos a vender todo, desde televisores, celulares, ropa y una vez que se crea el canal vamos avanzando. Estamos logrando que los emprendedores, sin ninguna inversión se vuelven dueños de un pequeño supermercado virtual.

Dado que no estamos en China, ¿qué ajuste tuvieron que hacer?

En China todo funciona sobre una plataforma que se llama WeChat, es como un WhatsApp que integra otras redes e incluso a Amazon, donde todos compran. En Latinoamérica no había WeChat por lo que utilizamos WhatsApp.

Lo otro, es que en WeChat puedes pagar, es como tener un Yape integrado, nosotros tuvimos que incorporar los medios de pago. En Perú tenemos a Yape, transacciones por tarjetas de créditos y transferencias; y en Brasil, está Pix, creado por el gobierno, además de las tarjetas de créditos y vales de alimentación.

Además, tuvimos que crear una versión más “ligth” porque la capacidad de los celulares de las personas en Latinoamérica es inferior a las de China.

La pandemia aceleró el comercio electrónico y les permitió crecer

La pandemia ha permitido que personas que se demorarían en usar el e-commerce en tres o cuatro años lo hagan de manera inmediata usando tres botones. La gente ya lo probó, y a lo mejor ya no comprará todas las semanas, pero lo seguirán haciendo porque ya lo probaron.

¿Qué inversiones tuvieron que acelerar?

Justamente el crecimiento ha sido tan acelerado por ello hemos captado a inversionistas globales para mantener el crecimiento acelerado que tenemos.

Alejandro Ponce detalla que las inversiones se destinaron a la tecnología y gastos de capital físico y de tecnología para habilitar el tema logístico, además del talento. Contar con personas que han tenido experiencia.

El emprendedor vende sus productos sin un cargo adicional, ¿de dónde viene el negocio para seguir creciendo?

Nosotros compramos directo a la marca, gastamos en la logística del emprendedor, y ahí nos debería quedar un margen, ese margen que en algún momento será positivo, ahora todo es inversión, hasta que se logre la escala.

¿En qué momento creen que tendrán resultados ya positivos?

Creo que a finales del próximo año.

¿Cómo cierran las metas para este año en Perú?

Apuntamos a crecer en Lima- ya están en 50 distritos- y de ahí en provincia, en Lima todavía falta mucho. Para fin de año planeamos llegar a 30,000 emprendedores.

Además de Brasil, ¿ya miran otros países?

La idea es para el 2022 multiplicar la compañía en 10 veces el tamaño que hoy tenemos. Llegar a 120 mil emprendedores en Perú; y en Brasil estamos en 12 ciudades hay mucho por crecer dado que existen 5,600 ciudades.

Además, a principios del próximo año planeamos llegar a México.

¿Qué hacer falta para llegar a México?

Hay temas administrativos, logísticos en los que estamos trabajando, además de establecer el centro de distribución.

¿Por qué México antes que otros países?

Por el tamaño de mercado, en Latinoamérica el mercado de alimentos es aproximadamente US$ 500,000 millones, de los cuales US$ 200,000 millones están en Brasil, US$ 120,000 millones en México y US$ 20,000 millones en Perú.

Han logrado crecer rápidamente; ¿que los animó a llevar esta captación de recursos adicionales?

En el mundo de startups conforme vas creciendo y vas cumpliendo con ciertas metas o hitos, vas levantando capital, levantas un primer capital que te lleva a probar tu concepto, a entender que funciona, de ahí levantas otro capital para expandir un poco más, y de ahí viene más capital para crecer. Favo a nivel regional es una de las compañías que más ha crecido en Latinoamérica, que ha llevado a que atraiga a los mejores inversionistas de venture capital en el mundo.

Tiger Global está considerado entre los tres más grandes inversionistas de venture capital en el mundo. Ha invertido en más unicornios en el mundo. Es la primera vez que invierte en el Perú, ha sido de lejos la ronda más grande en el país, la ronda A, y una de las más grandes en Latinoamérica.

Uds. están siendo considerados como uno de los próximos unicornios en Latinoamérica, ¿en qué tiempo llegarían?

Lo que más nos interesa es a cuántos emprendedores vamos a impactar, a cuántos clientes vamos a tener contentos. Como consecuencia de ello es que la compañía puede crecer, convertirse en unicornio, y eso le daría mucho orgullo a Perú. Pero nuestro foco es atender a nuestros emprendedores, en atenderlos mejor, en cambiarles la vida, en impactarlos positivamente, en tener más personas como ellos.

Luego de la serie A ¿Cuándo llegará la próxima ronda?

Normalmente lo que sucede en un lapso de un año se levanta la seria B; con ese dinero estamos comenzado a crecer y quizá a inicios del 2022 o el segundo trimestre vamos a pensar en hacer otra ronda.

¿Ya tienen monto en la mira?

Aún no han definido el monto, depende de que tan rápido crezca.

¿Cuántos conforman el equipo Favo hoy en día?

Son más de 400 personas, aproximadamente 100 en tecnología, es el equipo de liderazgo tiene mucha experiencia, ha trabajado por muchos años en empresas de tecnología como Uber, Rappi, Diddi, Hello Fresh, son personas con mucha experiencia, que ya han pasado por procesos de expansión como estos. Tenemos un gran equipo.