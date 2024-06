ZeroQ es una empresa especializada en gestión de filas a través de un software basado en Inteligencia Artificial. En ese sentido, Erdmann sostiene que su público objetivo son empresas de las áreas de salud, medios de pago y el Estado, aunque también apuntan al retail y notarías.

“Nosotros proveemos a nuestros clientes soluciones desde lo más básico, que puede ser un ordenamiento de la fila, hasta soluciones que van con sistemas de videollamada, sistemas híbridos, sistemas de análisis de dotación de personal, sistema de análisis estadísticos para calcular el flujo de llegada de clientes a sus sucursales. Y les diseñamos un paquete de medidas a las empresas que va en 3 líneas: el aumento de sus ventas, abaratamiento de costos y que mejoren la experiencia que le dan a sus usuarios”, detalló Erdmann.

Proyecto Perú

Tras obtener un financiamiento de US$ 3 millones, ZeroQ inició su expansión en simultáneo en Colombia y Perú. Hasta el momento, la tecnológica ha invertido el 15% de su capital en este proceso. Sin embargo, aún están definiendo cuál será el presupuesto que asignarán para cada país. Según Erdmann, eso dependerá de la respuesta de cada mercado. Por el momento, Perú viene superando sus expectativas.

“El grueso del levantamiento de capital va a ser destinado, aproximadamente, en un 50% para la penetración de ambos mercados. Pero el porcentaje que se lleva cada uno de los países va a depender principalmente de cómo vara respondiendo el mercado. Aún estamos en una etapa de scouting, pero nosotros no tenemos ningún tipo de miedo a desembolsar todos los recursos que sean necesarios si vemos que el mercado está respondiendo correctamente como hasta el momento nos está mostrando el mercado peruano”, precisó.

Con un desembolso de US$ 50,000 para iniciar operaciones en ambos países, Erdmann espera que ZeroQ se posicione entre las organizaciones que están iniciando su proceso de transformación digital. “Estamos absolutamente convencidos de que los actores del mercado peruano que deseen dar un salto importante en su transformación digital, se van a tener que acercar a nosotros o a otro actor internacional, porque actualmente dentro del ecosistema peruano, por los actores ya establecidos, no van a poder encontrar un partner estratégico que les permita dar el salto tanto cuantitativo como cualitativo, si es que requieren tomarse la transformación digital en serio”.

Un ejemplo práctico de las soluciones que ofrece ZeroQ apunta a solucionar los tiempos de espera y las largas filas en diferentes negocios y/o organizaciones gubernamentales. Según el CEO de la startup, su incidencia en el gobierno chileno, se dio ante la necesidad y espera que ocurra lo mismo en Perú.

“La cantidad de esperas que se forman en los trámites gubernamentales de distinta índole, ya sea a nivel municipal, regional de gobierno central, es muy fuerte. Podemos ofrecer soluciones que van desde permitir que los usuarios de la compañía agenden citas de forma virtual hasta habilitar una sucursal virtual para, por ejemplo, los municipios que tienen mucha población o muy dispersas, apuntando a una atención híbrida”, acota.

Para finales de año, la expectativa que tiene ZeroQ es que el 12% de las ventas de sus servicios provengan del mercado peruano y colombiano. Al 2027, la startup espera que el 25% de las ventas nuevas de la empresa provengan del Perú.

“Si bien años atrás el Perú estuvo como un poco rezagado en el en el tema de la adopción de la tecnología, ya hace varios años se empezó a poner al día el fondo de forma muy rápida y muy acelerada. Entonces, en ese contexto, es un mercado que para nosotros representa una oportunidad de crecimiento tremendamente importante. En nuestros 3 primeros meses de instalación cerramos contrato con 4 clientes, y estamos en negociaciones con 15 más para concretar los servicios en los próximos meses”, finalizó Erdmann.

Dato

- Aproximadamente unos US$ 128 mensuales necesitaría una empresa que quiera iniciar su proceso de transformación digital en la gestión de filas y tiempos de esperas. El plan base anual podría oscilar entre los US$ 2,000 y US$ 2,400.

