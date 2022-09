La empresa, fundada en el 2019 en Santiago, está trabajando en una ronda pre-A para recaudar unos US$ 4 millones y está en conversaciones con instituciones internacionales y locales de “venture debt”, dijo su fundador y CEO Carlos Uhlmann . Una ronda A le seguiría en 10 a 12 meses, con la meta de lograr una valuación de unos US$ 100 millones.

CEO Carlos Uhlmann. (Foto: Bloomberg)

Hay más de 10 millones de pequeños almacenes de barrio en América Latina, lo que ofrece un gran potencial de crecimiento, dijo Uhlmann, quien previamente trabajó en empresas minoristas como Walmart Chile y SMU SA. “Vimos que había un espacio enorme para modernizar, digitalizar e incluir toda la tecnología, ya que es un canal de US$ 180,000 millones (en ventas) muy poco sofisticado”.

La empresa levantó US$ 4 millones en su primera ronda de financiamiento de inversionistas como Genesis Venture y Manutara Ventures.

Almacén Gurú obtiene además un 50% de sus ingresos de su negocio de inteligencia de mercado, Gurú Analytics, que incluye entre sus clientes en Chile a empresas como Coca Cola, Pepsico, y Kimberly-Clark.

En Chile, Almacen Gurú también ha estado realizando pruebas de microcréditos para los almacenes clientes. El crédito promedio ha sido de unos US$ 300. La empresa espera registrar un valor bruto de ventas en su plataforma de US$ 12 millones en el 2022 y esa cifra se incrementaría a US$ 50 millones en el 2023 con su expansión en México.

La startup actualmente opera en Chile, Perú y México y planea expandirse a Colombia y Brasil en el 2024.