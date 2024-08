El gigante estadounidense del café, Starbucks, que desde hace meses enfrenta una caída de actividad en un contexto de alza de precios y presión de sus accionistas, anunció el martes la salida con efecto inmediato de su número uno, Laxman Narasimhan.

Starbucks Corp. nombró a Brian Niccol, director ejecutivo de Chipotle Mexican Grill Inc., como nuevo CEO y presidente de la cadena de café, en reemplazo de Narasimhan tras poco más de un año en el cargo.

Niccol comienza el nuevo cargo el 9 de setiembre, informó la compañía en un comunicado. El actual director estará al frente de la empresa hasta esa fecha. Las acciones de Starbucks subieron un 15% tras conocerse la noticia en las operaciones previas a la apertura del mercado, mientras que las de Chipotle cayeron un 8.3%.

“Brian aporta mucha experiencia y un balance (económico) reconocido cuando se trata de innovación y crecimiento”, indicó Mellody Hobson, presidenta del directorio de Starbucks, citada en un comunicado.

El abrupto cambio de liderazgo se produce después de que los inversionistas activistas Elliott Investment Management y Starboard Value adquirieran participaciones en la empresa. Las acciones de la cadena de cafeterías se habían desplomado un 20% este año tras dos trimestres consecutivos de caídas en las ventas comparables.

Varias firmas de inversiones ingresaron al capital del grupo recientemente, y pidieron cambios de estrategia, según la prensa estadounidense.

A las 14H15 GMT Starbucks subía en la bolsa más de 23% tras el anuncio.

Hobson señaló el martes en una entrevista con CNBC que la empresa inició conversaciones sobre el liderazgo de la compañía hace varios meses, restando importancia a la influencia de Elliott.

“A veces hay que tomar decisiones difíciles y esas decisiones difíciles son lo correcto”, dijo Hobson en la entrevista. “No necesariamente se debe a fuerzas externas”.

Hobson indicó que la junta directiva asumía toda la responsabilidad por la debilidad de Starbucks y que quería actuar con rapidez para componer el negocio. “Nos hacemos cargo de los resultados”, afirmó. “No estamos pasando la responsabilidad a nadie y entendemos que tenemos un trabajo que hacer y lo estamos haciendo”.

Aunque el ex director ejecutivo Howard Schultz no tiene un puesto en la junta directiva ni desempeña un papel formal en la empresa, el sexto mayor accionista de Starbucks hizo una declaración de apoyo al nuevo director ejecutivo. Hobson dijo que le comunicó la decisión a Schultz hace una semana y “él dijo: ‘Mellody, es un éxito rotundo’”.

Hobson dijo que la junta aún no ha establecido un plan de recuperación específico, e hizo un llamado a la paciencia. “Todavía no está en el cargo, dejémoslo que llegue y luego presentará los planes”, afirmó. “Él será quien dirija la estrategia y la junta la gobernará, me imagino que analizará todo como debe ser”.

Niccol se unió a Chipotle como director ejecutivo en 2018 y se convirtió en presidente de la junta directiva en 2020. La empresa ha superado a sus competidores en los últimos trimestres, logrando atraer clientes incluso cuando otros se tambalean por la caída de la demanda. Las acciones de Chipotle subieron más del 20% este año hasta el cierre del lunes. Antes de unirse a Chipotle, Niccol fue el director ejecutivo de Taco Bell.

Chipotle informó que el director de operaciones, Scott Boatwright, asumirá el cargo de forma interina. El director financiero, Jack Hartung, quien recientemente informó que se jubilaría en 2025, también cambió de opinión y acordó permanecer en la empresa indefinidamente como presidente de estrategia, finanzas y cadena de suministro para garantizar una transición sin contratiempos, según un comunicado.

Con información de AFP y Bloomberg