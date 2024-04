El gigante del streaming aumentará los precios entre US$ 1 y US$ 2 al mes en cinco mercados a finales de abril, según personas familiarizadas con el asunto. Entre estos estarán el Reino Unido, Australia y Pakistán. A fines de este año subirá los precios en Estados Unidos, su mayor mercado, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas al hablar de planes confidenciales.

Las acciones de Spotify subían un 6.2%, hasta US$ 286.15 en Nueva York.

Los mayores precios ayudarán a cubrir el costo de los audiolibros, un popular servicio introducido a finales del año pasado. Spotify ofrece a sus clientes hasta 15 horas de audiolibros al mes como parte de su plan de pago. Aunque la empresa paga a los editores por los libros, hasta ahora solo recauda dinero extra de aquellos oyentes que superan el límite.

La empresa sueca de audio también va a introducir un nuevo nivel básico que ofrecerá música y pódcast —pero no audiolibros— por el precio mensual actual de US$ 11 de un plan premium individual, dijeron las personas. Los usuarios de ese plan tendrán que pagar por los audiolibros.

El nuevo servicio básico es el primero de varias nuevos planes de precios que Spotify planea implementar. Bloomberg News reportó el año pasado que la compañía también ha estado trabajando en un plan “supremium”, con un precio más alto para acceder a audio de alta fidelidad, entre otras características.

Spotify lleva años ofreciendo a la mayoría de sus clientes dos opciones: un servicio gratuito con publicidad y funciones limitadas, y un producto de pago con acceso ilimitado.

Pero la compañía ha reportado pérdidas en cada año desde su listado en bolsa en 2018, en gran parte porque paga alrededor del 70% de sus ventas en regalías a la industria musical. Spotify pagó el año pasado más de US$ 9,000 millones a sellos discográficos, artistas y otros, de US$ 13,200 millones en ingresos.

Por esto, la plana ejecutiva de Spotify ha intentado reducir su dependencia de la industria musical ofreciendo otros tipos de entretenimiento. Incursionó en el vídeo antes de decidir centrarse en ofrecer muchos tipos diferentes de audio. También invirtió miles de millones de dólares en la emergente industria de los pódcast. Aunque Spotify ha afirmado que los pódcast serán rentables este año, también ha debido despedir a miles de empleados y ha reducido su inversión en programación de audio original.

El año pasado, la empresa anunció grandes planes en audiolibros, un campo dominado por la rival Audible, de Amazon.com Inc. Mientras que los clientes de Audible deben pagar para escuchar casi cualquier libro, Spotify ofrecía a sus clientes un acceso gratuito y limitado. Los resultados hasta ahora han sido buenos, al menos en términos de consumo.

La entrada de Spotify en otros tipos de programación ha alarmado a sus socios de la industria musical, que temen que la empresa intente reducir sus derechos de autor. Como resultado, las principales compañías musicales han estado presionando a Spotify y a sus competidores para que suban los precios.

Mientras que Netflix Inc. ha duplicado el precio de su plan más popular en los últimos años, Spotify sólo subió los precios en los principales mercados el año pasado por primera vez desde que introdujo su servicio de audio premium en Estados Unidos en 2011. A pesar de la preocupación de que algunos suscriptores se dieran de baja, la empresa registró el mejor año de crecimiento de su historia, con 113 millones de nuevos usuarios en sus servicios gratuitos y de pago.

Spotify tenía 602 millones de usuarios a finales de 2023, incluidos 236 millones de clientes de pago.

El éxito de esa alza de precios convenció a la plana ejecutiva a buscar aún más. Con los nuevos precios, los planes individuales subirán alrededor de US$1 al mes, mientras que los planes familiares y los llamados planes dúo para parejas subirán US$2.

Los mayores competidores de Spotify, Apple Inc. y Amazon.com Inc., también han subido los precios de sus servicios musicales.

Las empresas musicales y los servicios de audio también están estudiando formas de generar dinero adicional a partir de los fans más acérrimos. Actualmente, todos los oyentes pagan lo mismo por acceder al catálogo de un músico. Pero hay fans dispuestos a pagar mucho más por apoyar a un artista que les gusta, como demuestra el aumento del precio de las entradas de conciertos, los productos de merchandising e incluso los vinilos de artistas coreanos.

Entre las diversas opciones, los servicios de streaming han debatido la posibilidad de cobrar más por el acceso anticipado a la nueva música. Sin embargo, las empresas son reacias a alterar significativamente el principal producto de pago, como el plan de Spotify de US$ 11 al mes. Independientemente de que los directivos se las ingenien para sacar provecho de los fans más fieles, el costo del servicio principal no hará más que subir.