Space Exploration Technologies Corp., del multimillonario Elon Musk, está en conversaciones de recaudo de nuevo capital para una valoración de US$ 44,000 millones, según personas con conocimiento del asunto.

La compañía, más conocida como SpaceX, está en conversaciones con inversionistas para recaudar cerca de US$ 1,000 millones a un precio de US$ 270 por acción, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones son privadas. Es improbable que la ronda se complete en los próximos dos meses y los términos podrían cambiar, dijo una de las personas.

SpaceX no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.

El esfuerzo de financiación más reciente fue de US$ 500 millones para una valoración de US$ 36,000 millones, o a US$ 220 la acción, según un informe de CNBC en marzo.

En un informe de investigación con fecha 20 de julio, Morgan Stanley dijo que la compañía finalmente podría valer hasta US$ 175,000 millones. El banco dijo que se sigue “enfocado en las necesidades y fuentes de capital para SpaceX como catalizador potencial para aumentar la relevancia del espacio para los inversionistas públicos”.

Morgan Stanley dijo que SpaceX ha recaudado cerca de US$ 3,500 millones hasta la fecha, y estima una quema de cerca de US$ 50,000 millones de flujo de efectivo desde el 2019 hasta el 2032, antes de que su negocio de internet satelital, Starlink, genere flujo de efectivo libre por primera vez en el 2033.

Entre los inversionistas de SpaceX figuran Founders Fund, de Peter Thiel, Google, Fidelity, Baillie Gifford y Valor Equity Partners.

Musk fundó SpaceX en el 2002 con el objetivo final de posibilitar que las personas vivan en otros planetas. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio ha sido un socio y cliente clave para la compañía con sede en Hawthorne, California.

En mayo, dos astronautas estadounidenses llegaron a la estación espacial en una cápsula de SpaceX. Es la primera vez que humanos se lanzan a la órbita en una nave desarrollada comercialmente. Una versión de la cápsula Dragon de SpaceX que solo lleva carga a bordo realiza viajes regulares a la estación espacial.