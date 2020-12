El gigante de los datos S&P Global Inc llegó a un acuerdo para comprar IHS Markit Ltd por US$ 44,000 millones en acciones, en la que será la mayor adquisición corporativa del 2020 y creará un peso pesado en el cada vez más competitivo mercado de la información financiera.

El enorme negocio, que el presidente ejecutivo de IHS Markit, Lance Uggla, dijo -en una comunicación a los empleados- que se había estado elaborando durante los últimos meses, pone de relieve la creciente importancia de los grandes datos en los mercados financieros regidos por algoritmos de transacción ávidos de información.

Se espera que el negocio se cierre en el segundo semestre del 2021 si puede pasar las revisiones de los reguladores antimonopolio que han mostrado un creciente interés en el sector.

“Los próximos pasos serán recibir las aprobaciones regulatorias tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, lo cual esperamos que tome entre seis y nueve meses, y recibir la aprobación de nuestros respectivos accionistas”, dijo Uggla en el memorando a los empleados al que accedió Reuters.

S&P Global es más conocida por proporcionar calificaciones de la deuda a países y empresas, así como datos sobre los mercados de capital y de materias primas en todo el mundo. Se convirtió en un negocio independiente en el 2011 cuando su entonces matriz McGraw-Hill separó S&P de su negocio de educación.

IHS Markit se formó en el 2016, cuando IHS —cuyos negocios van desde datos sobre la industria automotriz y tecnológica hasta la publicación de Jane’s Defence Weekly— compró Markit Ltd por alrededor de US$ 6,000 millones.

Markit, fundada por el antiguo operador de créditos Lance Uggla, proporciona una amplia gama de precios y datos de referencia para activos financieros y derivados.

IHS tiene un valor de mercado de alrededor de US$ 36,880 millones según el último cierre de su acción, el pasado viernes. Sus acciones han aumentado 22% en lo que va de año.

Los accionistas de S&P Global serán dueños de aproximadamente el 67.75% de la compañía unida y el resto será propiedad de los propietarios de IHS. Douglas Peterson, presidente ejecutivo de S&P Global, dirigirá la empresa combinada, mientras que Uggla será un asesor especial durante un año después de cerrar el trato.

La actividad de fusiones y adquisiciones alcanzó un récord en el trimestre de setiembre, con más de US$ 1 billón en transacciones, centradas principalmente en sectores resistentes a los coronavirus como la tecnología y la atención sanitaria, según los datos de Refinitiv.

La operación, no obstante, se enfrentará al examen de los organismos de control de la competencia, ya que el mercado de la información financiera está cada vez más concentrado.

Así, la bolsa de Londres está cerca de obtener la autorización para la adquisición, por US$ 27,000 millones, del proveedor de datos Refinitiv. La operación ha pasado por un largo proceso de revisión de la Unión Europea.

Refinitiv dejó de pertenecer a Thomson Reuters en el 2018, cuando el gigante de capital riesgo Blackstone compró una participación de 55% en el negocio, en su mayor apuesta desde la crisis financiera del 2008. Thomson Reuters, dueña de Reuters News, mantiene una participación de 45%.