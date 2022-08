Los ingresos del trimestre decrecieron en 20.4% a/a, como consecuencia de cuatro factores: la menor cotización de metales; la menor producción de cobre, molibdeno, zinc y plata, debido al cese de operaciones en Cuajone; el ajuste contable de la variación de precio de ventas realizadas y no cobradas aún; y las menores leyes de mineral. Las pérdidas de produccion fueron parcialmente compensadas con cobre comprado a terceros.

La utilidad neta de Southern Copper decreció en 53.7% a/a en el 2T22, al alcanzar los US$ 432.3 millones. El resultado se explica por los menores ingresos registrados en el trimestre junto con un incremento en los costos de producción, producto del aumento en el costo de combustible, energía y otros materiales operativos debido a la inflación.

El EBITDA ajustado en el trimestre fue de US$ 1,021.4 millones (-45.2% a/a), con un margen EBITDA de 44.3% (vs. 64.3% en el 2T21), en línea con los menores ingresos. El flujo de caja proveniente de actividades operativas al cierre de junio fue de US$ 1,130.5 millones, lo que representa una disminución de 38.7% respecto al mismo periodo del 2021.

En el 2T22, Southern Copper destinó US$ 224.6 millones (+2.2% a/a) a inversiones de capital, representando un 51.9% de la utilidad neta del trimestre.

Intéligo SAB estima que el retroceso en la cotización de los metales continúe impactando negativamente en los resultados de Southern Copper durante el próximo trimestre, y que la producción mejore con la reactivación de Cuajone.