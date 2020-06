La empresa Southern Perú Copper Corporation refirió que la construcción de la futura fundición de cobre en Ilo (Arequipa) permitirá una integración vertical en la producción de cobre refinado en Perú y permitiría una reducción en los costos unitarios de este metal.

El vicepresidente de finanzas de la empresa, Raúl Jacob Ruisánchez, señaló que la mayor producción de cobre en sus operaciones en el sur hace que la empresa trabaje en un proyecto para una nueva fundición y la expansión parcial de la refinería de Ilo

En el caso de la nueva fundición, el ejecutivo señaló que este es un proyecto para fundir aproximadamente 900,000 toneladas anuales de concentrado de cobre, y que el costo que se estima en este proyecto a la fecha es de US$ 1,354 millones.

“Una de las razones de hacer la fundición en Ilo es que se ganaría una serie de sinergias que permitirían abatir el costo unitario que se tiene en las instalaciones. Es un proyecto de integración vertical para producir más cobre refinado, que tiene un premio a nivel internacional”, precisó en el marco de los Jueves Mineros, organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

Acotó que el cobre que produce Southern tiene una calidad de 99.999% de pureza, lo que hace que el producto reciba un premio adicional a nivel internacional. “Ese premio puede ser 5 a 8 centavos por encima del precio. Si hoy está a US$ 2.5 (la libra), ese cobre refinado se venderá a US$ 2.55 o US$ 2.56”, puntualizó Jacob.

Tía María

Raul Jacobs agregó que la compañía cuenta con un monto de efectivo de más de US$ 1,600 millones, el cual le permite iniciar un proyecto de la magnitud de Tía María (Arequipa) al momento que se le permite tener luz verde, además que no se requiriría esperar varios meses hasta la obtención de un financiamiento. “Nosotros esperamos a que se den las condiciones y se pueda trabajar con el gobierno en ese sentido”, refirió.

En el caso de Tía María, el ejecutivo señaló que esta iniciativa tendría un tiempo de operaciones de 20 años, y utilizaría una tecnología denominada de extracción por solventes y electrodeposición, el cual elimina la fase de fundición en el proceso de producción de cobre refinado.

Southern señala que en el proyecto de Tía María se piensa hacer una planta de lixiviación y una refinería que producirá cobre con un 99.999% de pureza. La instalación producirá 120,000 toneladas métricas de cobre al año y no contaría con relaves, ni produciría ripios.

En la construcción se contará con un ferrocarril que lleve el mineral a fin de no saturar las carreteras aledañas, por una línea férrea que pase por Matarani y la pampa de La Joya hasta el proyecto de cobre.

Precisiones