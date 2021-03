Sony Corp. se está preparando para habilitar actualizaciones de almacenamiento interno para su PlayStation 5 este verano, aliviando un cuello de botella que impide que los gamers tengan más de unos pocos juegos en su consola al mismo tiempo, dijeron personas informadas sobre el plan.

El soporte para unidades adicionales se habilitará con una actualización de firmware que también desbloquea velocidades más altas del ventilador de enfriamiento para garantizar que la consola no se sobrecaliente, dijeron las personas, que pidieron no ser nombradas porque los planes aún no son públicos. La PlayStation 5 viene con una unidad de estado sólido personalizada con cerca de 667 GB disponibles para almacenar juegos, aplicaciones y medios —el último juego de Call of Duty requiere 133GB de espacio de instalación y la mayoría de los títulos principales ocupan al menos 40 GB cada uno.

La última consola de Sony tiene una arquitectura personalizada que acelera los tiempos de carga y procesamiento, pero hace que no sea práctico conectar un disco duro externo, la forma típica en que los jugadores agregan almacenamiento. Esto solo se puede utilizar para juegos más antiguos de PS4. Después de la actualización de firmware planificada, los jugadores solo necesitarán remover una cubierta de plástico de la PS5 y conectar una nueva unidad de almacenamiento para abordar las limitaciones actuales.

“Como se anunció anteriormente, estamos trabajando para permitir la expansión del almacenamiento SSD M.2 para PlayStation 5. Aún no se ha anunciado cuándo será y los detalles se compartirán más adelante”, dijo un portavoz de Sony.

La PlayStation 5 ha tenido una gran demanda desde su lanzamiento en noviembre, con varios problemas de oferta y logística que impiden que el gigante electrónico japonés entregue unidades suficientes. El suministro restringido también ha sido un problema para su rival Microsoft Corp.