A través de un estudio sobre el uso de la CTS , la consultora CCR Cuore indicó que actualmente solo un 27% de limeños aún mantienen dinero en este tipo de cuentas, siendo que el 73% ya no cuenta con saldos. Los de mayor demanda han sido los habitantes de Lima Este (88%) y Lima Sur (82%), de los niveles socioeconómicos C y D, en edades oscilantes entre 18 a 30 años y de 46 a 70 años.

“Debido al sobreendeudamiento generalizado, la disponibilidad de la CTS suele canalizarse principalmente al cumplimiento de obligaciones financieras”, señaló Ramiro Ureta, gerente general de CCR Cuore.

Dicha situación conlleva a que un 62% de los limeños que aún poseen dinero en estas cuentas, haya decidido próximamente retirar la totalidad o parte de sus fondos. Mientras, solo un 21% asegura que conservará este capital en sus cuentas.

Al respecto, el representante de la consultora destacó la importancia de que los bancos y cajas municipales incentiven la permanencia de los fondos , toda vez que aunque, en varios casos, el efectivo se destina al pago de compromisos; también hay situaciones en los que la disposición del dinero se orienta a inversiones o emprendimientos en el que el capital tiene mayor provecho que los ofrecidos por una cuenta CTS.

“Sería interesante implementar mejoras en las tasas ofrecidas en las cuentas CTS; crear cuentas con intereses escalonados, donde a mayor tiempo de permanencia mejores tasas; bonificaciones o premios por permanencia de determinado tiempo o monto; campañas de educación financiera donde se promueva el verdadero fin de este concepto, que es ser un fondo de emergencia en caso de desempleo; ventas cruzadas con otros productos financieros en caso de mantener ciertos montos o continuidad, entre otros”, detalló Ureta.

¿A dónde se va la CTS?

CCR Cuore en su análisis también recogió cuál es el uso que los capitalinos darían a los fondos que mantienen en sus cuentas CTS o que tendrían próximamente, tras el abono por las empresas empleadoras, en noviembre. La CTS es depositada dos veces al año (mayo y noviembre) .

La prioridad para un 53% de limeños es pagar deudas con este dinero; en tanto, un 34% ahorraría dichos fondos y un 27% lo destinaría para inversión . “Las opciones de desembolso son variadas; emprendimientos gastronómicos, servicios de belleza y cuidado personal, comercio al detalle y demás. También se consideran inversiones en fondos mutuos, acciones, criptomonedas o diversos instrumentos. Todo esto dependerá de los montos disponibles y del nivel de riesgo comprometido”, remarcó el ejecutivo.

Asimismo, existe un 11% de capitalinos que adquirirá productos o bienes personales (ropa, electrodomésticos, tecnología, entre otros) . “El comercio minorista y consumo masivo sería el sector más beneficiado”, añadió.

En general, la posibilidad de disponer de la CTS es aceptada por un 35% de limeños, quienes opinan que la medida permite dar liquidez a los trabajadores que poseen este beneficio . Por el contrario, un 32% sostiene que la iniciativa debería aplicarse solo en casos de emergencia y otros comparten que afecta el ahorro para casos de desempleo.

Ficha técnica:

Técnica: Encuesta presencial

Universo: Hombres y mujeres entre 18 y 70 años de Lima Metropolitana

Instrumento: Cuestionario estructurado por CCR Cuore

Fecha de campo: Del 26 de mayo al 2 de junio del 2025