Durante los meses de cuarentena y tras el levantamiento de las medidas de confinamiento para contener el COVID-19, la demanda de instrumentos musicales en Music Market tuvo un fuerte incremento. Según comenta José Yompián, director de la compañía, las guitarras eléctricas y acústicas hasta triplicaron sus ventas.

Esta demanda atípica, que agotó el stock de ciertas marcas, podría generar escasez de instrumentos musicales en diciembre.

“Ahora mismo las principales marcas del mundo, como Fender, están siendo muy selectivas al enviar su mercadería”, explica.

Pero no solo las marcas de alta gama encontraron una mayor cantidad de compradores que buscaban gastar los excedentes de dinero que ahora tenían al, por ejemplo, no poder viajar. También hay menos disponibilidad de líneas económicas.

“En campaña habrá escasez sobre, todo de guitarras acústicas. Definitivamente van a faltar”, señala Yompián.

El director de Music Market detalla que durante el mes de diciembre se vende el doble de un mes promedio en ciertas líneas de productos.

“Lo que más sale en esa época son los productos para principiantes. Los padres buscan regalarles a sus hijos guitarras, baterías o amplificadores de ese tipo. También se venden algunas guitarras profesionales, pero no suman tanto a la venta en esa etapa”, explica.

Importación

Como el incremento no es tan drástico, las empresas del rubro no tienen stocks tan holgados previstos para diciembre y ,al haberse colocado en los últimos meses la gran mayoría de productos, la oferta podría ser limitada durante la campaña navideña.

Yompián comenta que, debido a la pandemia, una gran cantidad de empresas del sector dejaron de importar instrumentos e incluso cancelaron pedido. Esto hico que el volumen importado caiga hasta un 60% hasta hace dos meses, aunque los envíos ya se han ido recuperando progresivamente.

“Uno de los principales puntos de venta en el Perú está en la Plaza Dos de Mayo. Los vendedores de esa zona me compran mercadería al por mayor. En provincias no hay grandes tiendas. Este rubro es de negocios familiares y mucho no quisieron arriesgarse a importar más mercadería sin saber cómo iba a responder el público”, explica.

Desde Music Market estiman que en el Perú apenas el 2% toca algún instrumento. Por lo que el mercado aún tiene mucho potencial y podría hasta triplicarse en los próximos años.