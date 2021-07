Empresas







Smart Fit, la mayor red de gimnasios de Latinoamérica, debuta en bolsa de Sao Paulo La compañía, que había establecido un rango de precios de entre 20 reales (unos US$ 4) y 25 reales (unos US$ 5) para el debut de sus papeles, terminó fijando el valor de cada acción ordinaria en 23 reales (unos US$ 4.6).