La diversidad y la inclusión deben ser una prioridad

Giovanna Cortez Lewis, gerente general de Microsoft Perú región sur de Latinoamérica

Mi consejo lo he titulado “el poder transformacional de la diversidad y la inclusión”. Les voy a dar siete consejos dentro de este. El primero es que este tema debe ser una prioridad. Como Microsoft, el pensamiento es ¿cómo vamos a ser capaces de cumplir con nuestra misión -empoderar a cada persona y organización en el planeta a conseguir más- si dentro de nuestros propios equipos no tenemos toda esa diversidad de personas?

Los siguientes los agruparía como tres pilares fundamentales: practicar la conciencia, ejercitar la curiosidad y demostrar coraje. Van desde ser conscientes de las diferencias; ejercitar la curiosidad desde el punto que genuinamente quiero escucharte, me interesa cómo piensas; y -como líderes y personas en la compañía- debemos tener el coraje de favorecer para que todos y todas puedan emitir su opinión.

Convertirse en un aliado es la quinta. Agregaría invertir en grupos de recursos para empleados; y, por último, ir más allá de la propia organización, impactar en las comunidades.

La pelea por la meritocracia: sin esta no hay reforma del Estado

Manuel Romero Caro, presidente de la comisión de competitividad de la CCL

Me voy a dedicar al tema de la situación política y económica. Un primer tema está referido a las continuas críticas que se le efectúan al Gobierno de no tener rumbo. Ellos lo que quieren es presentar “su salida”, que es el ‘combo’ de referéndum, Asamblea Constituyente y Nueva Constitución. Para que tengan una idea, el Foro Económico Mundial ha emitido su informe de riesgos para el 2022, y en el caso peruano ha sido muy claro en informar que el riesgo número uno es un “colapso del Estado”.

El segundo es que no hay defensa del modelo económico. Una cosa es el modelo y otra distinta es la eficiencia de un Estado. La primera y más importante reforma es la del Estado. Y el consejo es que los empresarios no se pongan en las tribunas. No es momento de callar, sino de defender.

El tercero es el copamiento del sector público. En este caso, el consejo es que hay que pelear por la meritocracia. Sin meritocracia no hay reforma del Estado. El cuarto tema es el económico, que ya sabemos que la situación viene complicada; y el quinto es el aumento de la conflictividad social.

Objetivos de largo plazo dejan de ser 100% realistas

Karin Brandes, senior partner y miembro del comité ejecutivo de Latinoamérica de Kingsley Gate Partners

No solamente están los cambios en las múltiples dimensiones que tiene el mercado, la incertidumbre, la falta de visibilidad sobre el futuro, sino que además estamos siendo impactados por un entorno político altamente complejo y que nos empuja o que más bien genera la necesidad de no solo reformular las estrategias, la forma de relacionarnos con nuestros clientes y con nuestros colaboradores, sino en especial tomar una mayor conciencia sobre el entorno, y trabajar de manera consistente en promover un clima empresarial de valores corporativos y ética.

Me gustaría hablar de conceptos en los que se apoya esta idea. La primera es la transformación. El segundo es el tema de personas, contar con las personas adecuadas es clave, inculcándoles los valores corporativos éticos y generar la conciencia que ejercen un rol muy importante para generar impacto en las compañías, en sus familias, en su comunidad.

El tercer concepto es la planificación de corto plazo: los objetivos de largo plazo ya dejan de ser 100% realistas dado este ambiente de incertidumbre. Y el cuarto concepto es superimportante: la conciencia o el impacto que debemos tener del entorno.

La fórmula: creatividad, eficiencia, austeridad y solidaridad

Ramón Barúa Alzamora, director de empresas del Grupo Intercorp

Mi consejo lo voy a formular a partir de la generación de bienestar y progreso en coyunturas complejas. La actual problemática política, económica y social viene poniendo a prueba a la sociedad peruana en su conjunto, y su impacto en la calidad de vida de los peruanos sigue siendo muy grande.

Los próximos meses seguirán siendo complejos y tendremos que emplear todas las habilidades para salir adelante. Desde la empresa asumimos la responsabilidad de seguir creando bienestar y progreso en base a la fórmula probada con éxito en los últimos 22 meses: creatividad, eficiencia, austeridad y solidaridad. Encaremos el desafío que nos presenta la creatividad alentando la experimentación y aprendiendo de los errores, siempre con tolerancia y audacia.

Busquemos la eficiencia a través de la capacitación como un ejercicio permanente en todos los niveles de la organización. Seamos austeros, mejorando la calidad del gasto.

Y sigamos generando empleos de calidad, esto va a ser fundamental para fortalecer la familia y la sociedad en su conjunto.

Planificar con cautela y ejecutar con optimismo

Ricardo Vega Llona, presidente de directorio de Unimed del Perú

Es muy importante, dentro del contexto que estamos viviendo, planificar con cautela. ¿Por qué hablo de cautela? Cuando hay momentos de incertidumbre uno no se puede paralizar ni dejar que el miedo lo maneje. Hay que tratar de interactuar con una gran confianza con los equipos humanos.

Una vez esté hecho esto, lógicamente viene la etapa más delicada que es ejecutarlo. Ahí les diría una cosa que puede sonar a dicotomía respecto a lo anterior: hay que ejecutar con mucho optimismo, mucha energía, no nos queda otra. Pero con una dosis de realismo.

Riesgo moral: transferir el problema a alguien más

Francisco Sardón de Taboada, CEO & Country Head de Scotiabank Group Perú

Escogí referirme al concepto de riesgo moral. Por ejemplo, en las situaciones de bonanza los gerentes o incluso los directorios tienden a aprobar incrementos de los costos. El problema es qué hace esa misma gerencia cuando se requiere un ajuste como ocurrió en el 2020. Si no hace nada, entra en una situación de riesgo moral porque le transfieren el problema a alguien más.

En el caso de los gobiernos, es muy común que haya gobiernos que toman una serie de decisiones o reformas que sabemos van a terminar siendo perniciosas para el propio país. Y la factura la paga la ciudadanía o el siguiente mandato.

Tenemos que involucrarnos más con el quehacer nacional

Madeleine Osterling Letts, abogada y profesora universitaria

Uno de mis mayores consejos es que tenemos que involucrarnos con el país. Si el país está bien, todos estaremos bien. Tenemos que involucrarnos más con el quehacer nacional, con la vida política, comprometernos; no acomodarnos ni resignarnos. Uno de nuestros mayores retos, además del consejo, es ser solidarios.

Se habló de que hay que recuperar espacio en la lucha de las ideas. Los problemas del país los conocemos todos, lo que necesitamos es encontrar soluciones y poder capacitar a líderes empresariales que incursionen en política, sobre todo los jóvenes.