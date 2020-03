La carrera de Debbie Jaffe en el mundo del emprendimiento empezó hace muchos años en Silicon Valley, un lugar que inicialmente era un club de hombres, pero cuando entró en Google encontró una empresa que valora la diversidad de género y conoció muchas mujeres role models.

“Ahí experimenté un equilibrio para crecer profesionalmente y, al mismo tiempo, priorizar a mi familia, y por decisiones de la vida y nuevas oportunidades, me mudé a Perú después de tener a mi segunda hija”, señaló la ejecutiva, quien tiene la posición de directora ejecutiva de Endeavor en Perú y es inversionista en Endeavor Catalyst.

Desde Endeavor, tiene un compromiso con el impulso del emprendimiento de alto impacto liderado por mujeres y también con las integrantes de esa organización.

“Hoy un gran porcentaje del equipo Endeavor a nivel global son mujeres y en Perú somos el 80%. Pero más allá de números y porcentajes, queremos ser un espacio para escuchar sus voces y fortalecer nuestra red de impacto que impulsa la economía de los países donde estamos”, subrayó Jaffe.

Dentro del grupo de emprendimientos exitosos que Endeavor apoya, a través de asesorías, mentorías, plataformas de generación de empleo, entre otras plataformas, pudimos comprobar aquellas lideradas por empresarias que ya superaron la etapa de startup. Son compañías en proceso de escalamiento, con facturaciones que pueden llegar a los US$ 20 millones y con tasas de crecimiento anual de 20%.

Debbie Jaffe, directora ejecutiva de Endeavor Perú.

A continuación, en el marco de la celebración del Día de la Mujer, les presentamos a líderes de sendas compañías ubicadas en la élite emergente de la comunidad empresarial en el Perú, quienes resumen cómo fue su ascenso empresarial:

1.- Ale Llosa, co-fundadora y CMO de KO Urban Detox

“Personalmente, lo que más le sumó a mi carrera el hecho de ser mujer son las habilidades blandas, la capacidad de ser empática, esa sensibilidad extra que por género una mujer tiene. Si tuviera que decir cuál es el factor determinante, no va por el hecho de ser mujer sino va por un tema de actitud, ese es el secreto del éxito en cualquier aspecto.

La actitud, las ganas, la intención de siempre reinventarte y encontrar un camino. Esas ganas, esa energía, esa intención de siempre reinventar y ser efervescente, estar con esas ganas siempre de crear más valor y encontrar tu necesidad, diría que son las cosas que me han diferenciado y lo que me ha hecho sobresalir y crecer en el mundo empresarial”.

Ale Llosa, co-fundadora y CMO de KO Urban Detox.

2.- Thais Maggiolo, Ariana Ferraro y Alexia Cook, fundadoras de Quinoa Café

“Nuestro ascenso empresarial ha sido alimentado por pasión, perseverancia, trabajo duro, gran equipo y mucho aprendizaje en el camino. Tuvimos la suerte de nacer en un contexto y en una familia que nos permitió recibir una buena educación, desarrollarnos profesionalmente y recibir el apoyo de nuestra familia y amigos en este proceso. Lamentablemente, este no es el caso de incontables mujeres de comunidades, grupos étnicos y sectores socioeconómicos en los cuales las mujeres aún están limitadas por un rol de género impuesto sobre ellas que las aliena del desarrollo profesional.

Esto sí ha sido influyente en nuestra misión como empresarias: estamos comprometidas a ayudar a otras mujeres a desarrollar su potencial y ser independientes. Tenemos un equipo muy joven de más de 100 personas, muchas de ellas mujeres y cabezas de familia. Como emprendedoras, mujeres y madres, estamos comprometidas en darle a nuestro equipo las herramientas para seguir desarrollándose. Queremos compartir y promover ese mensaje de empoderamiento e independencia que nosotras recibimos desde muy pequeñas y hacerlo llegar a todo nuestro equipo y comunidad”.

Thais Maggiolo, Ariana Ferraro y Alexia Cook, fundadoras de Quinoa Café.

3.- Samantha Lafosse-Marin, fundadora y CEO de Beso Francés

“En mi caso, ser mujer dentro de este camino nunca me limitó, por el contrario, me ayudó a desarrollar y explotar una marca principalmente femenina. En Beso Francés, hemos trabajado en fomentar el empoderamiento de todo el equipo por igual, nos gusta que cada persona sienta ese impulso de conquistar sus sueños y vivir el romance de la marca como potenciador. Considero mi posición de mujer y la de muchas otras como un valor agregado a la marca y a la industria en este momento.

Creo en el efecto de mujeres inspirando a otras, por eso participo constantemente en distintos programas con la finalidad de buscar soluciones a las barreras que las mujeres encuentran en la etapa de crecimiento en una pyme. Actualmente en VISTAGE vía Endeavor tengo acceso a mujeres de éxito que comparten sus mejores prácticas dentro del mundo empresarial”.

Samantha Lafosse-Marin, fundadora y CEO de Beso Francés.

4.- Flavia Becker, cofundadora y CFO de Zest Capital

“Como la única fundadora mujer de mi empresa y teniendo dos socios muy diferentes a mí (con un perfil más comercial mientras yo soy analítica y conservadora), pude aportar bastante al crecimiento de Zest Capital. Esta diversidad de pensamiento entre nosotros ha sido parte fundamental de nuestro éxito y dónde estamos ahora.

Sin embargo, como mujer en la industria financiera (especialmente en el área de inversiones), tuve muchas adversidades al comienzo, especialmente al presentarme ante proveedores o clientes, que estaban acostumbrados a trabajar con hombres. Siempre fue un reto mostrar mi talento intelectual frente al hecho de que soy mujer.

Mientras tanto, no veía que mis socios tenían que hacer la misma cantidad de esfuerzo para hacer valer sus ideas o propuestas. No obstante, a medida en que fui empoderándome y aprendiendo a hacer que mi voz sea escuchada en una mesa llena de hombres, pude ver que mi género ya no influía en cómo los demás recibían mis aportes”.

Flavia Becker, co-fundadora y CFO de Zest Capital.

5.- María Almenara, fundadora de la pastelería artesanal María Almenara

“Ser mujer jamás fue una barrera mental en mi vida. Amo hacer postres, desde niña mis padres nunca me dijeron que eso no era buena idea y por ello hasta hoy, solo hago lo que amo y me hace feliz.

Hacer empresa es tan solo la evolución natural de mi pasión, lo que aprendí fue a rodearme de la gente correcta para que mi sueño sea aún más grande. En Mária Almenara el 70% del personal son mujeres apasionadas por lo que hacemos”.

María Almenara, fundadora de la pastelería artesanal María Almenara.

6.- Cecilia Casaretto, design & Brand Management de Crepier

“El ser empresaria en mis distintas facetas de mujer ha sido muy enriquecedor como persona y emprendedora. Al comienzo teniendo que afrontar algunos desafíos y dificultades, pero alentada siempre por la pasión y la perseverancia en lograr lo que uno cree y quiere.

Siempre con un nuevo reto que nos obliga a estar constantemente renovándonos y teniendo a menudo que recalcular nuestros planes y prioridades. En este camino aprendemos a manejar diferentes cosas a la vez y a confiar más en nuestra intuición, tratando de integrar y balancear de la mejor manera nuestra vida familiar y de empresarias , para así poder disfrutar de cada una de ellas”.